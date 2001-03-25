Раздел: Общество
В Киеве троллейбусы вечером, 31 марта изменят маршрут
В городе стартует масштабный фестиваль.
В Киеве, из-за открытия на Софийской площади фестиваля «Французская весна» вносятся изменения в работу некоторых троллейбусов и автобусов. «Киевпасстранс» пересмотрел маршруты троллейбусов №№ 6, 16, 18 и автобусов №№ 24 и 114 31 марта с 19.00 и до завершения мероприятия, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Движение наземного транспорта организовано по схемам:
- № 6 проследует от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»;
- № 16 и № 18 — от улицы Академика Щусева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
- №№ 24, 114 будут курсировать по схеме рабочего дня (через Крещатик).
Движение транспорта на участке от улицы Черновола до Майдана Незалежности будет закрыто.
В связи с открытием «Французской весны» 31 марта с 19.00 до 23.00 для всех видов транспорта перекрывают улицы: Софиевскую, Малую Житомирскую, Владимирскую (между улицами Ирининской и Большой Житомирской) и переулок Рыльский. На Крещатике в указанный период проезд разрешен.
Фестиваль «Французская весна» стартует на Софийской площади в 20.30 с музыкально-цветового спектакля «Воздух», сообщили в горгосадминистрации. Совместный франко-украинский проект обещает киевлянам художественные выставки, концерты, спектакли, фильмы, встречи с творческими людьми, общение, обмен идеями. В ритме фестиваля «Французская весна» в апреле будут жить не только Киев, но и Бердичев, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Одесса, Ровно и Харьков. Фестиваль, не меняя своего формата вот уже 15 лет, ежегодно предлагает новые проекты.
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При открытии фестиваля на Софийской площади в субботу выступят оркестр под руководством Гаста Вальтцига из Люксембургской филармонии (музыкальное сопровождение Пьера Тийуа), музыкальные коллективы Dakh Daughters, Nova Opera, Национальный президентский оркестр. Визуализацию обеспечили Анна Ходькова и Кристина Ярош, постановка украинского режиссера Влада Троицкого.
Более детальная информация содержится на сайте: https://institutfrancais-ukraine.com/news/printemps_francais
В Киеве, из-за открытия на Софийской площади фестиваля «Французская весна» вносятся изменения в работу некоторых троллейбусов и автобусов. «Киевпасстранс» пересмотрел маршруты троллейбусов №№ 6, 16, 18 и автобусов №№ 24 и 114 31 марта с 19.00 и до завершения мероприятия, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Движение наземного транспорта организовано по схемам:
- № 6 проследует от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»;
- № 16 и № 18 — от улицы Академика Щусева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
- №№ 24, 114 будут курсировать по схеме рабочего дня (через Крещатик).
Движение транспорта на участке от улицы Черновола до Майдана Незалежности будет закрыто.
В связи с открытием «Французской весны» 31 марта с 19.00 до 23.00 для всех видов транспорта перекрывают улицы: Софиевскую, Малую Житомирскую, Владимирскую (между улицами Ирининской и Большой Житомирской) и переулок Рыльский. На Крещатике в указанный период проезд разрешен.
Фестиваль «Французская весна» стартует на Софийской площади в 20.30 с музыкально-цветового спектакля «Воздух», сообщили в горгосадминистрации. Совместный франко-украинский проект обещает киевлянам художественные выставки, концерты, спектакли, фильмы, встречи с творческими людьми, общение, обмен идеями. В ритме фестиваля «Французская весна» в апреле будут жить не только Киев, но и Бердичев, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Одесса, Ровно и Харьков. Фестиваль, не меняя своего формата вот уже 15 лет, ежегодно предлагает новые проекты.
Читайте также: В Киеве автобусы и троллейбусы временно изменят маршрут движения
При открытии фестиваля на Софийской площади в субботу выступят оркестр под руководством Гаста Вальтцига из Люксембургской филармонии (музыкальное сопровождение Пьера Тийуа), музыкальные коллективы Dakh Daughters, Nova Opera, Национальный президентский оркестр. Визуализацию обеспечили Анна Ходькова и Кристина Ярош, постановка украинского режиссера Влада Троицкого.
Более детальная информация содержится на сайте: https://institutfrancais-ukraine.com/news/printemps_francais
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