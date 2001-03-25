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Украинцев ждут теплые, но дождливые выходные
В Украине существенно потеплеет.
На выходных в Украине потеплеет, однако во многих регионах пройдут дожди, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Осадки и порывистый ветер ожидаются 31 марта в западных и северных областях, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
В субботу в Украине существенно потеплеет. В течение дня воздух прогреется до +9..+15 градусов.
На Вербное воскресенье, 1 апреля, в южных и местами в центральных областях ожидается до +20 градусов тепла. В большинстве регионов в течение дня будет +10..+16 градусов. Однако на западе из-за дождей синоптик прогнозирует до +8..+11 градусов выше нуля.
"Дожди 1 апреля в западных областях будут даже сильными. Во второй половине дня или вечером достигнут Одесской области, Винницкой, Житомирской и западных районов Киевской области. Важная деталь прогноза на 1 апреля. Очень сильный, хотя и южный, ветер. И там, где дожди – возможны грозы!" – подчеркивает Диденко.
В Киеве 31 марта будет +10..+12 градусов, а 1 апреля прогнозируют +14..+16 градусов. В субботу – пройдет дождь с порывистым ветром. В воскресенье без осадков, ближе к вечеру возможен дождь.
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"На Вербное воскресенье в Киеве – штормовой ветер. Машем марту толстыми шапками и встречаем апрель легкими цветастыми шарфами", – добавила синоптик.
На выходных в Украине потеплеет, однако во многих регионах пройдут дожди, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Осадки и порывистый ветер ожидаются 31 марта в западных и северных областях, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
В субботу в Украине существенно потеплеет. В течение дня воздух прогреется до +9..+15 градусов.
На Вербное воскресенье, 1 апреля, в южных и местами в центральных областях ожидается до +20 градусов тепла. В большинстве регионов в течение дня будет +10..+16 градусов. Однако на западе из-за дождей синоптик прогнозирует до +8..+11 градусов выше нуля.
"Дожди 1 апреля в западных областях будут даже сильными. Во второй половине дня или вечером достигнут Одесской области, Винницкой, Житомирской и западных районов Киевской области. Важная деталь прогноза на 1 апреля. Очень сильный, хотя и южный, ветер. И там, где дожди – возможны грозы!" – подчеркивает Диденко.
В Киеве 31 марта будет +10..+12 градусов, а 1 апреля прогнозируют +14..+16 градусов. В субботу – пройдет дождь с порывистым ветром. В воскресенье без осадков, ближе к вечеру возможен дождь.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
"На Вербное воскресенье в Киеве – штормовой ветер. Машем марту толстыми шапками и встречаем апрель легкими цветастыми шарфами", – добавила синоптик.
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