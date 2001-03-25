» » В Киеве капитально отремонтируют парк «Совки»
Раздел: Общество  
0

В Киеве капитально отремонтируют парк «Совки»

В Киеве капитально отремонтируют парк «Совки»Парк «Совки» вошел в ТОП-10 парков города.

В Святошинском районе столицы капитально отремонтируют парк «Совки», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«В приоритете - сохранить парк экологическим оазисом района, и сделать комфортным для жителей всех возрастов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочий проект капитального ремонта парка «Совки» презентовали сегодня, 30 марта, во время рабочего совещания.

Согласно ему, среди первоочередных работ - обновление входной группы, устройство освещения входной группы и веломаршрут, обустройство главной аллеи и прилегающих дорожек, ремонт детской площадки.

Проектом предусмотрено устройство периметрального ековеломаршрута с павильоном проката соответствующего спортинвентаря, реконструкция поливо-оросительной системы отдельных элементов зеленых насаждений с устройством необходимого количества распылителей, установки общественного туалета, новых лав и урн.

Читайте также: В Киеве капитально отремонтируют еще один парк

Капремонт будет первым этапом в рамках обновления парка «Совки» и направлен на то, чтобы подчеркнуть и сохранить его экологические свойства.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, парк

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:57 » Автор: Анна Мартынова
     140
     0

Похожие новости по теме

В Киеве капитально отремонтируют еще один парк В Киеве капитально отремонтируют еще один парк

Парк находится в Деснянском районе.

В Киеве обещают обновить более ста скверов и парков В Киеве обещают обновить более ста скверов и парков

В городе все больше зеленых зон.

В Киеве обещают отремонтировать десять парков В Киеве обещают отремонтировать десять парков

Планируют провести капитальный ремонт.

В Киеве отремонтируют еще один парк В Киеве отремонтируют еще один парк

На ремонт выделят 7 миллионов.

В Киеве обещают капитально отремонтировать парк «Победа» В Киеве обещают капитально отремонтировать парк «Победа»

На работы потратят почти миллион.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх