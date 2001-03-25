Раздел: Общество
В Киеве капитально отремонтируют парк «Совки»
Парк «Совки» вошел в ТОП-10 парков города.
В Святошинском районе столицы капитально отремонтируют парк «Совки», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В приоритете - сохранить парк экологическим оазисом района, и сделать комфортным для жителей всех возрастов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что рабочий проект капитального ремонта парка «Совки» презентовали сегодня, 30 марта, во время рабочего совещания.
Согласно ему, среди первоочередных работ - обновление входной группы, устройство освещения входной группы и веломаршрут, обустройство главной аллеи и прилегающих дорожек, ремонт детской площадки.
Проектом предусмотрено устройство периметрального ековеломаршрута с павильоном проката соответствующего спортинвентаря, реконструкция поливо-оросительной системы отдельных элементов зеленых насаждений с устройством необходимого количества распылителей, установки общественного туалета, новых лав и урн.
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Капремонт будет первым этапом в рамках обновления парка «Совки» и направлен на то, чтобы подчеркнуть и сохранить его экологические свойства.
В Святошинском районе столицы капитально отремонтируют парк «Совки», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В приоритете - сохранить парк экологическим оазисом района, и сделать комфортным для жителей всех возрастов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что рабочий проект капитального ремонта парка «Совки» презентовали сегодня, 30 марта, во время рабочего совещания.
Согласно ему, среди первоочередных работ - обновление входной группы, устройство освещения входной группы и веломаршрут, обустройство главной аллеи и прилегающих дорожек, ремонт детской площадки.
Проектом предусмотрено устройство периметрального ековеломаршрута с павильоном проката соответствующего спортинвентаря, реконструкция поливо-оросительной системы отдельных элементов зеленых насаждений с устройством необходимого количества распылителей, установки общественного туалета, новых лав и урн.
Читайте также: В Киеве капитально отремонтируют еще один парк
Капремонт будет первым этапом в рамках обновления парка «Совки» и направлен на то, чтобы подчеркнуть и сохранить его экологические свойства.
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