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Раздел: Общество  
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Киев остался без мэра на неделю

Киев остался без мэра на неделюМэр столицы ушел в отпуск.

Мэр Киева Виталий Кличко с сегодняшнего дня, 30 марта, ушел в отпуск.

Об этом говорится в распоряжении на сайте КГГА, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

"По согласованию с Президентом Украины отбываю в отпуск, без сохранения заработной платы, продолжительностью 6 календарных дней с 30 марта по 4 апреля 2018", - говорится в документе.

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Напомним, ранее мы писали, сколько мэр Киева заработал в 2017 году и чем может похвастаться.
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 Теги: Киев, отпуск, Кличко

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Сегодня, 19:00 » Автор: Едгар Букмирза
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