Раздел: Общество
Киев остался без мэра на неделю
Мэр столицы ушел в отпуск.
Мэр Киева Виталий Кличко с сегодняшнего дня, 30 марта, ушел в отпуск.
Об этом говорится в распоряжении на сайте КГГА, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
"По согласованию с Президентом Украины отбываю в отпуск, без сохранения заработной платы, продолжительностью 6 календарных дней с 30 марта по 4 апреля 2018", - говорится в документе.
Читайте также: Мэра Одессы задержали в аэропорту Борисполь
Напомним, ранее мы писали, сколько мэр Киева заработал в 2017 году и чем может похвастаться.
Мэр Киева Виталий Кличко с сегодняшнего дня, 30 марта, ушел в отпуск.
Об этом говорится в распоряжении на сайте КГГА, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
"По согласованию с Президентом Украины отбываю в отпуск, без сохранения заработной платы, продолжительностью 6 календарных дней с 30 марта по 4 апреля 2018", - говорится в документе.
Читайте также: Мэра Одессы задержали в аэропорту Борисполь
Напомним, ранее мы писали, сколько мэр Киева заработал в 2017 году и чем может похвастаться.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
127
0
Оставьте свой комментарий