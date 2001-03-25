Раздел: Общество
Не для слабонервных: в Киеве показали ужасающее состояние спортивного центра
В таком центре можно снимать фильмы о войне, передают пользователи.
В сети показали, в каком ужасном состоянии находится здание Украинского центра спортивной медицины Минздрава. Соответствующие фотографии опубликовал пользователь Ser Ko на своей странице в Facebook. "Коротко о состоянии нашего спорта изнутри", - сказано в подписи к снимкам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
На фотографиях видно, что в помещениях давно не делали ремонт и само здание уже находится в аварийном состоянии. Пользователей сети шокировало состояние центра.
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"Это в самом центре Киева, я жил напротив и с 1999 года проходил спортдиспансеризацию, встречал там всех, "Динамо Киев", хоккейную сборную, Ломаченко и пр." – отметили в комментариях.
"Пройдя в таком ужасе исследование, можно ненароком какую-то инфекцию отцепить", - добавили пользователи. "Готовые декорации к фильму о послевоенной разрухе", - пишут в сети.
В сети показали, в каком ужасном состоянии находится здание Украинского центра спортивной медицины Минздрава. Соответствующие фотографии опубликовал пользователь Ser Ko на своей странице в Facebook. "Коротко о состоянии нашего спорта изнутри", - сказано в подписи к снимкам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
На фотографиях видно, что в помещениях давно не делали ремонт и само здание уже находится в аварийном состоянии. Пользователей сети шокировало состояние центра.
Читайте также: Украинцев возмутило состояние популярного стадиона в Киеве
"Это в самом центре Киева, я жил напротив и с 1999 года проходил спортдиспансеризацию, встречал там всех, "Динамо Киев", хоккейную сборную, Ломаченко и пр." – отметили в комментариях.
"Пройдя в таком ужасе исследование, можно ненароком какую-то инфекцию отцепить", - добавили пользователи. "Готовые декорации к фильму о послевоенной разрухе", - пишут в сети.
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