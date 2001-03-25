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Раздел: Общество  
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Массовое отравление на Харьковщине: у 44 детей кишечная инфекция

Массовое отравление на Харьковщине: у 44 детей кишечная инфекцияДети находятся в удовлетворительном состоянии.

В Харьковской школе 44 ученикам диагностировали инфекционные заболевания. Кроме того, в Боровскую центральную больницу обратилась и сотрудница учебного заведения, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Боровский отдел Изюмской местной прокуратуры начал уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины).

По информации начальника отдела прокуратуры области Валерия Лялюка, в одной из общеобразовательных школ Боровского района области произошло инфекционное заболевание учеников.

"29 марта текущего года в сельскую амбулаторию обратилось 16 учеников с жалобами на плохое самочувствие. Детям был поставлен предварительный диагноз "рото-вирусная инфекция" и назначено амбулаторное лечение. На следующий день, 30 марта, в школу не явилось 44 ученика. После обследования врачами районной центральной больницы вместе со специалистами областной инфекционной больницы 40 детям был поставлен диагноз - "рото-вирусная инфекция", 4 - "кишечная инфекция", - сообщил Лялюк.

Кроме того, с аналогичными жалобами на плохое самочувствие в Боровскую центральную больницу обратилась и сотрудница учебного заведения.

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Сейчас дети проходят амбулаторное лечение и находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина госпитализирована.
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 Теги: Харьковщина, отравление

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Сегодня, 09:12 » Автор: Анна Мартынова
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