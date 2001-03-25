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Раздел: Общество  
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Продуктовые ярмарки в Киеве: один из автобусов меняет маршрут

Продуктовые ярмарки в Киеве: один из автобусов меняет маршрутДвижение автобусного маршрута №101 изменится.

В субботу, 31 марта в связи с проведением продовольственной ярмарки на ул. Николая Закревского (на участке от ул. Владимира Маяковского до ул. Теодора Драйзера) движение автобусного маршрута №101 будет изменено, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Продуктовые ярмарки в Киеве: один из автобусов меняет маршрут


С начала движения до окончания ярмарки (ориентировочно до 18:00) движение автобусов маршрута №101 будет организовано: ст.м. "Петровка" – просп. Владимира Маяковского по действующей трассе, далее – ул. Теодора Драйзера – ул. Николая Закревского, далее по действующей трассе.

Ранее мы сообщали, что зрелищное шоу "Французская весна в Украине" временно изменит движение троллейбусных маршрутов №№6, 16, 18 и автобусных №№24, 114 в Киеве.

31 марта с 19:00 и до окончания шоу движение будет организовано по схемам:

троллейбусный маршрут №6 от Минского массива до ст.м. "Лукьяновская";
троллейбусные маршруты №№16, 18 от ул. Академика Щусева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
автобусные маршруты №24, 114: по схеме рабочего дня (через ул. Крещатик).

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Движение транспорта на участке от ул. Черновола и до Майдана Незалежности будет закрыто.
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 Теги: ярмарка, автобус

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Сегодня, 11:02 » Автор: Анна Мартынова
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