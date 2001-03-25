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В Киеве на выходных пройдут ярмарки: адреса

В Киеве на выходных пройдут ярмарки: адресаЯрмарки будут проходить и завтра.

На выходных, 31 марта и 1 апреля, в районах столицы пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

На ярмарках будут распродавать сельхозпродукцию.

31 марта, суббота

В Голосеевском районе - на улице Голосеевской, 4-10, на улице Паньковской;

В Дарницком районе - на улице Ревуцкого;

В Деснянском районе - на улице Маршала Жукова (в пределах улицы Космонавта Волкова и Лесного проспекта); на улице Закревского (в пределах проспекта Маяковского, 2А и улицы Драйзера);

В Оболонском районе - на улице Калнишевского, 1-5;

В Печерском районе - на улице Билокур;

В Подольском районе - на проспекте Степана Бандеры (около Куреневского парка);

В Святошинском районе - на улице Булгакова, 10-13/1

В Соломенском районе - на улице Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Донца и Героев Севастополя 35А)

В Шевченковском районе - на улице Ванды Василевской, 1-17.

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1 апреля, воскресенье

В Голосеевском районе - на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);

В Печерском районе - на улице Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);

В Святошинском районе - на бульваре Академика Вернадского, 79;

В Соломенском районе - улица Эрнста, 14-А;

В Шевченковском районе - на улице Татарской, 32-38.
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 Теги: Киев, ярмарка

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Сегодня, 12:02 » Автор: Анна Мартынова
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