Раздел: Общество
В Киеве на выходных пройдут ярмарки: адреса
Ярмарки будут проходить и завтра.
На выходных, 31 марта и 1 апреля, в районах столицы пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
На ярмарках будут распродавать сельхозпродукцию.
31 марта, суббота
В Голосеевском районе - на улице Голосеевской, 4-10, на улице Паньковской;
В Дарницком районе - на улице Ревуцкого;
В Деснянском районе - на улице Маршала Жукова (в пределах улицы Космонавта Волкова и Лесного проспекта); на улице Закревского (в пределах проспекта Маяковского, 2А и улицы Драйзера);
В Оболонском районе - на улице Калнишевского, 1-5;
В Печерском районе - на улице Билокур;
В Подольском районе - на проспекте Степана Бандеры (около Куреневского парка);
В Святошинском районе - на улице Булгакова, 10-13/1
В Соломенском районе - на улице Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Донца и Героев Севастополя 35А)
В Шевченковском районе - на улице Ванды Василевской, 1-17.
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1 апреля, воскресенье
В Голосеевском районе - на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);
В Печерском районе - на улице Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
В Святошинском районе - на бульваре Академика Вернадского, 79;
В Соломенском районе - улица Эрнста, 14-А;
В Шевченковском районе - на улице Татарской, 32-38.
На выходных, 31 марта и 1 апреля, в районах столицы пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
На ярмарках будут распродавать сельхозпродукцию.
31 марта, суббота
В Голосеевском районе - на улице Голосеевской, 4-10, на улице Паньковской;
В Дарницком районе - на улице Ревуцкого;
В Деснянском районе - на улице Маршала Жукова (в пределах улицы Космонавта Волкова и Лесного проспекта); на улице Закревского (в пределах проспекта Маяковского, 2А и улицы Драйзера);
В Оболонском районе - на улице Калнишевского, 1-5;
В Печерском районе - на улице Билокур;
В Подольском районе - на проспекте Степана Бандеры (около Куреневского парка);
В Святошинском районе - на улице Булгакова, 10-13/1
В Соломенском районе - на улице Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Донца и Героев Севастополя 35А)
В Шевченковском районе - на улице Ванды Василевской, 1-17.
Читайте также: Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото
1 апреля, воскресенье
В Голосеевском районе - на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);
В Печерском районе - на улице Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
В Святошинском районе - на бульваре Академика Вернадского, 79;
В Соломенском районе - улица Эрнста, 14-А;
В Шевченковском районе - на улице Татарской, 32-38.
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