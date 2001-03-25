Раздел: Общество
В Киеве появилась яркая весенняя инсталляция
Птицы изготовлены из экологических материалов.
В Киеве на транспортной развязке появилась инсталляция в виде двух экзотических птиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Высота конструкции составляет около двух метров, а при изготовления использовались только экологичные материалы.
«Надеемся, такой красочный акцент придаст киевлянам весеннего настроения», - говорится в сообщении.
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Сообщается, что инсталляцию установили специально к международному дню птиц, который отмечается 1 апреля в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В этот день на деревьях устанавливают скворечники, чтобы встретить с зимовки птиц.
В Киеве на транспортной развязке появилась инсталляция в виде двух экзотических птиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Высота конструкции составляет около двух метров, а при изготовления использовались только экологичные материалы.
«Надеемся, такой красочный акцент придаст киевлянам весеннего настроения», - говорится в сообщении.
Читайте также: Ко Дню Святого Валентина в Киеве установили новую инсталляцию
Сообщается, что инсталляцию установили специально к международному дню птиц, который отмечается 1 апреля в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В этот день на деревьях устанавливают скворечники, чтобы встретить с зимовки птиц.
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