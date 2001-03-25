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Раздел: Общество  
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В Киеве появилась яркая весенняя инсталляция

В Киеве появилась яркая весенняя инсталляцияПтицы изготовлены из экологических материалов.

В Киеве на транспортной развязке появилась инсталляция в виде двух экзотических птиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Высота конструкции составляет около двух метров, а при изготовления использовались только экологичные материалы.

«Надеемся, такой красочный акцент придаст киевлянам весеннего настроения», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что инсталляцию установили специально к международному дню птиц, который отмечается 1 апреля в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В этот день на деревьях устанавливают скворечники, чтобы встретить с зимовки птиц.
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 Теги: Киев, весна

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Сегодня, 17:11 » Автор: Анна Мартынова
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