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Киевлян предупредили о сильном ветре

Киевлян предупредили о сильном ветреТакже ожидаются дожди и пасмурная погода.

Погода в Киеве в течение воскресенья, 1 апреля, ожидается облачная и частично дождливая. Утром и днем в столице синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, сообщает пресс-служба КГГА, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В воскресенье, 1 апреля, утром и днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", – говорится в сообщении.

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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды рекомендует киевлянам все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
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 Теги: Киев, погода

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Сегодня, 09:43 » Автор: Татьяна Шедько
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