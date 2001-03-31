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Раздел: Общество  
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В Киеве стартует строительство метро на Троещину

В Киеве стартует строительство метро на ТроещинуОб этом сообщил главный архитектор киевского метрополитена.

Самую долгожданную ветку киевского метрополитена будут строить американцы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Киев в 2018 преобразится не только для туристов, но и для местных жителей. Жить в Киеве должно быть не только дорого и престижно, но и удобно. Об этом Дезынформатору сообщил главный архитектор киевского метрополитена Владимир Пидземельный.

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Троещина или правильно — Вигуровщина-Троещина – это жилой массив Киева, который по численности проживающих в нем людей (около 300 тысяч) может конкурировать с довольно крупными городами Украины. Такими, как Житомир, например. А это, на секундочку, областной центр.
В Киеве стартует строительство метро на Троещину
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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 13:08 » Автор: Татьяна Шедько
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