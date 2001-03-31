Раздел: Общество
В Киеве стартует строительство метро на Троещину
Об этом сообщил главный архитектор киевского метрополитена.
Самую долгожданную ветку киевского метрополитена будут строить американцы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Киев в 2018 преобразится не только для туристов, но и для местных жителей. Жить в Киеве должно быть не только дорого и престижно, но и удобно. Об этом Дезынформатору сообщил главный архитектор киевского метрополитена Владимир Пидземельный.
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Троещина или правильно — Вигуровщина-Троещина – это жилой массив Киева, который по численности проживающих в нем людей (около 300 тысяч) может конкурировать с довольно крупными городами Украины. Такими, как Житомир, например. А это, на секундочку, областной центр.
Самую долгожданную ветку киевского метрополитена будут строить американцы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Киев в 2018 преобразится не только для туристов, но и для местных жителей. Жить в Киеве должно быть не только дорого и престижно, но и удобно. Об этом Дезынформатору сообщил главный архитектор киевского метрополитена Владимир Пидземельный.
Читайте также: На Киевщине пригородные электрички изменили график движения
Троещина или правильно — Вигуровщина-Троещина – это жилой массив Киева, который по численности проживающих в нем людей (около 300 тысяч) может конкурировать с довольно крупными городами Украины. Такими, как Житомир, например. А это, на секундочку, областной центр.
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