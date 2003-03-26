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Раздел: Общество  
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В столице состоится акция «Киев в голубом»

В столице состоится акция «Киев в голубом»Акция посвящена поддержке людей, страдающих аутизмом.

В парке Шевченко 2 апреля состоится акция "Киев в голубом". Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей странице в фейсбуке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo.

Акция будет посвящена поддержке людей, страдающих аутизмом. Всех, кто желает присоединиться к акции, призывают прийти в одежде голубого цвета.

В этот день участники мероприятия выстроятся в голубую ленту, которая является символом аутизма, и выпустят воздушные шары.

Также во время акции дети будут собирать большой пазл-сердечко. Планируется проведение инклюзивных творческих мастер-классов и концерт.

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Начало мероприятия – в 13.00.
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 Теги: Киев, флешмоб

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Сегодня, 15:48 » Автор: Татьяна Шедько
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