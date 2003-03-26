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Раздел: Общество  
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2 апреля Украину ожидают дожди и мокрый снег

2 апреля Украину ожидают дожди и мокрый снегСнег возможен на Западной Украине.

Погода в Украине в понедельник, 2 апреля, будет дождливой, прохладной, а в западных регионах вероятен мокрый снег. В то же время в южных и восточных областях будет тепло. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.

"2 апреля весна опять выбрыкнет похолоданием и даже мокрым снегом", – отметила она.

По словам Диденко, на западе и в северных областях температура воздуха составит +3...+9 градусов, а ночью на градусниках ожидаются даже небольшие "минусы".

Однако на востоке, в центре и на юге погода останется теплой, +9...+15 градусов.

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В целом на всей территории Украины пройдут дожди. Только в Одесской и Николаевской области будет облачно, однако без осадков.

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 Теги: Украина, погода

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Сегодня, 17:28 » Автор: Татьяна Шедько
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