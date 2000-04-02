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Украинцам рассказали, какую погоду ждать в апреле
Погода не радует украинцев теплом.
Апрель в Украине буде довольно холодным, в первой декаде среднесуточная температура воздуха едва превысит отметку в 0 градусов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Что же касается третьей декады месяца, среднесуточная температура будет выше +5 градусов, рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.
По словам метеорологов, апрель будет образцово-показательным, без "сюрпризов".
Настоящее тепло придет в Украину в середине месяца, тогда же ожидаются грозы, суховеи и пылевые бури.
"Апрель в Украине начнется с высоких температур и солнечной погоды, но уже начиная со второй декады могут наступить непродолжительные заморозки. В эти дни температура ночью может опуститься до -1 градуса. После столбик термометра снова поползет вверх до +10 градусов и выше", - говорит Кульбида.
В то же время народный синоптик Леонид Горбань предсказал "сырой" год. Апрель же станет исключением. Он будет прохладным и сухим.
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На пасхальные выходные, 7-9 апреля, температура воздуха по стране будет колебаться в пределах +2+8 градусов тепла, на юге столбики термометров поднимутся до +12+15. На севере и западе ожидаются дожди.
Апрель в Украине буде довольно холодным, в первой декаде среднесуточная температура воздуха едва превысит отметку в 0 градусов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Что же касается третьей декады месяца, среднесуточная температура будет выше +5 градусов, рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.
По словам метеорологов, апрель будет образцово-показательным, без "сюрпризов".
Настоящее тепло придет в Украину в середине месяца, тогда же ожидаются грозы, суховеи и пылевые бури.
"Апрель в Украине начнется с высоких температур и солнечной погоды, но уже начиная со второй декады могут наступить непродолжительные заморозки. В эти дни температура ночью может опуститься до -1 градуса. После столбик термометра снова поползет вверх до +10 градусов и выше", - говорит Кульбида.
В то же время народный синоптик Леонид Горбань предсказал "сырой" год. Апрель же станет исключением. Он будет прохладным и сухим.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
На пасхальные выходные, 7-9 апреля, температура воздуха по стране будет колебаться в пределах +2+8 градусов тепла, на юге столбики термометров поднимутся до +12+15. На севере и западе ожидаются дожди.
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