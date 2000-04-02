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Раздел: Общество  
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Стало известно, сколько украинцы заплатят за пасхальную корзину

Стало известно, сколько украинцы заплатят за пасхальную корзинуЦены не радуют.

За год пасхальный набор яств (кулич, яйца, мясо) подорожал почти вдвое — на 83%, подсчитали для "Сегодня" специалисты Украинской аграрной конфедерации (см. инфографику). Теперь за 1,5-килограммовую пасху, десяток крашенок и полкило буженины придется выложить 274 грн (год назад было 150 грн). В деньгах сам кулич подорожал на 42,9 грн (+59%) и теперь обойдется в 127 грн, по сравнению с 80 грн в 2017 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Возросли в цене почти все ингредиенты, но более всего изюм (+192%) и яйца (+155,3%). Молоко и сливочное масло, входящие в состав кулича, подорожали более чем на 30%, — говорит аналитик УАК Неля Онищенко. — Причины — сокращение производства молока, повышение тарифов на электроэнергию и зарплат, а также увеличение экспорта сливочного масла в 2018 году. Это приводит к частичному замещению отечественной продукции на внутреннем рынке импортной, зачастую более низкого качества (маргарины)".

Аналитики отмечают, что почти вдвое выросла цена буженины: со 114,5 до 226,7 грн/кг. Главная причина — подорожание свинины на 36% за год. Малозаметным, но приятным моментом стало падение цены на сахар (–1,2%) и дрожжи (–55,1%).

По прогнозам Онищенко, ожидать снижения цен не приходится, так как сейчас наблюдается предпраздничный ажиотаж и цены к Пасхе еще немного возрастут из-за увеличения спроса, а после Пасхи вернутся в прежнее русло. Вероятнее всего, в апреле-мае существенных ценовых колебаний не будет.

Стало известно, сколько украинцы заплатят за пасхальную корзину


Тренд года: на смену крашенкам — корзины и свечи

Украинцы начинают готовиться к Пасхе заранее — речь идет о пасхальных аксессуарах, об этом говорит мониторинг маркетплейса Prom.ua для "Сегодня". В интернете активно покупают декоративные яйца, наклейки и подставки, лампадки, корзины и вышитые салфетки. Как отмечают аналитики, спросом пользуются свечи и лампадки, плетеные корзины и подставки для яиц. По сравнению с прошлым годом количество заказов на них выросло в 2—2,5 раза, особенно на свечи.

Дороже всего стоят декорированные цветами и лентами корзины ручной работы — до 717 грн, это вдвое больше, чем в прошлом году. Набор эксклюзивных свечей и лампадок в среднем обходится в 365 грн, вышитые салфетки и рушники — 293 грн, набор форм для выпечки — 255 грн, крашенки — 223 грн, подставки для них — 157 грн, набор наклеек — 121 грн.

Красители не в моде

Маркетологи онлайн-маркета отмечают, что украинцы отходят от традиции окрашивать пасхальные яйца — на место пищевых красителей приходят расходники для декупажа: специальные узорчатые салфетки из рисовой бумаги, клей для декупажа и кисти.

В этом году популярным стало и украшение пасхальных корзинок. Покупатели активно заказывают ленты, цветы, декоративных цыплят. На пике популярности — праздничные венки на входную дверь, подобные тем, что вешают перед Рождеством.

"Чаще покупают товары с изображением пасхальных кроликов, цыплят, тематические наборы пряников, мыла и заготовок для крашенок, — рассказывает руководитель одной из торговых площадок Александр Юрьев. — Второй год подряд в тренде венки из лозы, сухоцветов, живых и искусственных цветов, перьев и скорлупы перепелиных яиц. В среднем венок ручной работы стоит 420 грн".

Вместо традиционных рушников заказывают скатерти и салфетки из натуральных тканей, украшенные авторской вышивкой или рисунками в технике выбойка, перед праздниками спрос на них увеличивается на треть. Стоимость одной авторской салфетки — 190 грн, скатерти — 800 грн.

Доставка куличей

Перед праздником люди готовы тратиться не только на продукты, но и на их доставку, хит услуг — курьеры для доставки куличей.

"Чаще всего пользователи ищут курьеров, чтобы передать родным лакомство. В среднем это обходится в 65 грн", — рассказывает сооснователь сервиса заказа услуг Роман Киригетов.

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Аналитики сервиса отмечают, что на пасхальные выходные растет спрос и на передержку животных. Найти специалиста, который присмотрит за питомцем на праздники, можно в среднем за 60 грн в сутки.
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 Теги: Пасха, цены

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Сегодня, 11:44 » Автор: Анна Мартынова
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