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Раздел: Общество  
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В Киеве рухнула стена исторического здания

В Киеве рухнула стена исторического зданияСобственник дома обещает отремонтировать здание.

В Киеве рухнула подпорная стена возле дома, где проживал легендарный авиаконструктор Игорь Сикорский (ул. Ярославов Вал, 15). Кирпичная стена (толщиной в один кирпич) долгое время стояла под наклоном, на ней было несколько предупреждающих об опасности табличек. За стеной проходит газовая труба передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"На место ЧП выехали сотрудники коммунальной службы спасения. Кирпичная стена при падении не задела авто или прохожих. Сотрудники оградили опасную территорию предупреждающей лентой. О падении мы известили балансодержателя здания и Шевченковскую РГА. Дом Сикорского не в лучшем состоянии", — рассказал нам Роман Ткачук, начальник управления по ЧС КГГА.

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Собственник дома обещает заняться спасением дома, после того как будет готов проект проведения противоаварийных работ. Предположительно его подготовят к лету, и, скорее всего, осенью начнутся работы по спасению самого дома. Собственники здания обещают сохранить кирпичи от упавшей стены и использовать их при ремонте здания.
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 Теги: Киев, стена

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Сегодня, 13:25 » Автор: Анна Мартынова
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