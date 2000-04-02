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Раздел: Общество  
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В Киеве пропал 12-летний мальчик

В Киеве пропал 12-летний мальчикЛюдей просят помочь с поисками.

В Киеве полиция разыскивает пропавшего двенадцатилетнего мальчика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Днепровским управлением полиции разыскивается несовершеннолетний Пика Олег Анатолиевич 01.10.2005 года рождения. При наличии информации о возможном местонахождении ребенка сообщайте по номеру 102!", – говорится в сообщении Нацполиции.

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Напомним, ранее в Киеве искали несовершеннолетнего Максима Ижовского, который пропал в пятницу, 23 марта. Мальчика последний раз видели на станции метро Выдубичи, откуда он намеревался на электропоезде ехать на постоянное место жительства в городе Яготин.
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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 14:58 » Автор: Анна Мартынова
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