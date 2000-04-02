» » Во Львове анонсировали окончание отопительного сезона
Раздел: Общество  
0

Во Львове анонсировали окончание отопительного сезона

Во Львове анонсировали окончание отопительного сезонаОтопление выключат уже завтра.

Завтра, 3 апреля, во Львове планируют приостановить отопительный сезон. По информации "Львовтеплоэнерго", подачу тепла начнут приостанавливать после 10:00, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

"Если температура дальше будет подниматься, то отопительный сезон на этой неделе может быть завершен", ‒ уточнил директор ЛГКП "Львовтеплоэнерго", временный исполняющий обязанности директора ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" Степан Пакиж.

В бюджетные учреждения могут продолжить подавать отопление, но для этого нужны обращения от руководителей заведений.

"Мы автоматически регулируем температуру, чтобы люди не платили лишние средства и город не тратил деньги. Но мы должны гарантировать тепло во всех наших поликлиниках, больницах", - отметил на брифинге 2 апреля городской председатель Львова Андрей Садовый.

Отопительный сезон длился в Львове с 10 октября. В течение отопительного сезона 2017-2018 года "Львовтеплоэнерго" подавало отопление в 1618 жилых дома, горячую воду в 1108 домов, 197 образовательных учреждений (школы, садики) и 51 медицинское учреждение (больницы, поликлиники).

Читайте также: Сеть наводнили фотожабы, посвященные старту отопительного сезона

ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" обслуживает 42 учреждения образования (школы и садики), 6 медицинских учреждений и 525 жилых домов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Львов, отопление

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:02 » Автор: Анна Мартынова
     300
     0

Похожие новости по теме

С сегодняшнего дня во Львове приостановлен отопительный сезон С сегодняшнего дня во Львове приостановлен отопительный сезон

Несмотря на довольно прохладные погодные условия, мэр Львова распорядился «закрыть» отопительный сезон.

Во Львове отключили отопление Во Львове отключили отопление

Ограничения будут действовать только днем.

Отопительный сезон в Украине задерживается Отопительный сезон в Украине задерживается

В Украине отопительный сезон так и не начался 1 октября.

Киеву включат отопление 22 октября Киеву включат отопление 22 октября

Дома в столице завтра начнут получать тепло.

В областных центрах Украины стартует отопительный сезон В областных центрах Украины стартует отопительный сезон

Отопление включили в Харьковской области.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх