Раздел: Общество
Во Львове анонсировали окончание отопительного сезона
Отопление выключат уже завтра.
Завтра, 3 апреля, во Львове планируют приостановить отопительный сезон. По информации "Львовтеплоэнерго", подачу тепла начнут приостанавливать после 10:00, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Если температура дальше будет подниматься, то отопительный сезон на этой неделе может быть завершен", ‒ уточнил директор ЛГКП "Львовтеплоэнерго", временный исполняющий обязанности директора ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" Степан Пакиж.
В бюджетные учреждения могут продолжить подавать отопление, но для этого нужны обращения от руководителей заведений.
"Мы автоматически регулируем температуру, чтобы люди не платили лишние средства и город не тратил деньги. Но мы должны гарантировать тепло во всех наших поликлиниках, больницах", - отметил на брифинге 2 апреля городской председатель Львова Андрей Садовый.
Отопительный сезон длился в Львове с 10 октября. В течение отопительного сезона 2017-2018 года "Львовтеплоэнерго" подавало отопление в 1618 жилых дома, горячую воду в 1108 домов, 197 образовательных учреждений (школы, садики) и 51 медицинское учреждение (больницы, поликлиники).
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ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" обслуживает 42 учреждения образования (школы и садики), 6 медицинских учреждений и 525 жилых домов.
Завтра, 3 апреля, во Львове планируют приостановить отопительный сезон. По информации "Львовтеплоэнерго", подачу тепла начнут приостанавливать после 10:00, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Если температура дальше будет подниматься, то отопительный сезон на этой неделе может быть завершен", ‒ уточнил директор ЛГКП "Львовтеплоэнерго", временный исполняющий обязанности директора ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" Степан Пакиж.
В бюджетные учреждения могут продолжить подавать отопление, но для этого нужны обращения от руководителей заведений.
"Мы автоматически регулируем температуру, чтобы люди не платили лишние средства и город не тратил деньги. Но мы должны гарантировать тепло во всех наших поликлиниках, больницах", - отметил на брифинге 2 апреля городской председатель Львова Андрей Садовый.
Отопительный сезон длился в Львове с 10 октября. В течение отопительного сезона 2017-2018 года "Львовтеплоэнерго" подавало отопление в 1618 жилых дома, горячую воду в 1108 домов, 197 образовательных учреждений (школы, садики) и 51 медицинское учреждение (больницы, поликлиники).
Читайте также: Сеть наводнили фотожабы, посвященные старту отопительного сезона
ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" обслуживает 42 учреждения образования (школы и садики), 6 медицинских учреждений и 525 жилых домов.
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