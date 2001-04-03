Раздел: Общество
На Киевщине пройдет зрелищный фестиваль воздушных шаров
Можно будет покататься на воздушном шаре.
В Киевской области состоится фестиваль воздушных шаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
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На фестивале, который пройдет с 6 по 9 мая в Переяславе-Хмельницком, соберутся команды воздухоплаватели из различных регионов страны. Любой желающий сможет подняться на воздушном шаре. Цена полета – 2,5 тыс. грн. с одного пассажира.
В Киевской области состоится фестиваль воздушных шаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Читайте также: Фестиваль воздушных шаров в завораживающих снимках. Фото
На фестивале, который пройдет с 6 по 9 мая в Переяславе-Хмельницком, соберутся команды воздухоплаватели из различных регионов страны. Любой желающий сможет подняться на воздушном шаре. Цена полета – 2,5 тыс. грн. с одного пассажира.
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