Раздел: Общество
В Одессе море смыло несколько пляжей
Власти не пытаются решить проблему.
Вчера, 2 апреля, мощный шторм в Черном море смыл несколько одесских пляжей, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Водная стихия смыла песчаную насыпь и разрушила деревянные настилы местных арендаторов. Под удар стихии попали треть пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана.
Отмечается, что подобное происходит ежегодно и местные власти знают о проблеме, однако ее не решают.
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Сообщается, что проблемные пляжи просто забрасывают гранитными валунами, вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и завозить песок.
Вчера, 2 апреля, мощный шторм в Черном море смыл несколько одесских пляжей, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Водная стихия смыла песчаную насыпь и разрушила деревянные настилы местных арендаторов. Под удар стихии попали треть пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана.
Отмечается, что подобное происходит ежегодно и местные власти знают о проблеме, однако ее не решают.
Читайте также: Туристов смыло в море во время шторма. Видео
Сообщается, что проблемные пляжи просто забрасывают гранитными валунами, вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и завозить песок.
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