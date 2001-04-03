» » В Одессе море смыло несколько пляжей
Раздел: Общество  
0

В Одессе море смыло несколько пляжей

В Одессе море смыло несколько пляжейВласти не пытаются решить проблему.

Вчера, 2 апреля, мощный шторм в Черном море смыл несколько одесских пляжей, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Водная стихия смыла песчаную насыпь и разрушила деревянные настилы местных арендаторов. Под удар стихии попали треть пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана.

Отмечается, что подобное происходит ежегодно и местные власти знают о проблеме, однако ее не решают.

Читайте также: Туристов смыло в море во время шторма. Видео

Сообщается, что проблемные пляжи просто забрасывают гранитными валунами, вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и завозить песок.

В Одессе море смыло несколько пляжей
В Одессе море смыло несколько пляжей
В Одессе море смыло несколько пляжей
В Одессе море смыло несколько пляжей
В Одессе море смыло несколько пляжей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Одесса, пляж

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:19 » Автор: Анна Мартынова
     683
     0

Похожие новости по теме

Цветет и пахнет: стало известно о новой проблеме в оккупированном Крыму Цветет и пахнет: стало известно о новой проблеме в оккупированном Крыму

В Евпатории на пляжи выбросило тонны водорослей.

В Сеть попали свежие фото крымских пляжей В Сеть попали свежие фото крымских пляжей

Так, на снимке зафиксированы полупустые пляжи ранее популярного курорта

В Сети обсуждают фото одного из одесских пляжей В Сети обсуждают фото одного из одесских пляжей

Как проходит пляжный сезон в Одессе.

"Плюсы" аннексии: волшебная красота безлюдных пляжей Крыма

Пляжи Евпатории пустуют.

Мариуполь под угрозой затопления Мариуполь под угрозой затопления

Под влиянием циклона, свирепствующего в Украине вот уже без малого неделю, значительно поднялся уровень воды в Азовском море. До критической отметки остается несколько десятков сантиметров. В то же время, как утверждают эксперты, сильный ветер, разгулявшийся в море и спровоцировавший подтопление пляжей, пансионатов и других


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх