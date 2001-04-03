В Одессе море смыло несколько пляжей

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Под влиянием циклона, свирепствующего в Украине вот уже без малого неделю, значительно поднялся уровень воды в Азовском море. До критической отметки остается несколько десятков сантиметров. В то же время, как утверждают эксперты, сильный ветер, разгулявшийся в море и спровоцировавший подтопление пляжей, пансионатов и других