Раздел: Общество
В Киеве, на Отрадном, остановки транспорта получили новые названия
Остановки будут называться иначе.
В столице с 3 апреля упорядочены остановки трамвайных маршрутов 14 и 15, троллейбусных - №№ 43, 50, 91Н, а также автобусного №5, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В ведомстве сообщают о переименовании ряда остановок трамвайных маршрутов №14 и 15. Это делается для упорядочивания названий в соответствии с местом расположения.
В частности, поменяли названия такие остановки:
"Автогенный завод" переименовали в "Проспект Отрадный" (высадка и посадка);
"Проспект Отрадный" теперь называется "Бульвар Вацлава Гавела";
"Бульвар Вацлава Гавела" переименовали в "Улицу Николая Василенко" (в направлении "Проспект Отрадный»).
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"Также обратите внимание. Изменен режим работы остановки "Улица Академика Филатова" троллейбусных маршрутов 43, 50, 91н и автобусного 51 с "постоянного"на "по требованию" с 1 апреля по 15 октября, расположенной на б-р Дружбы народов в обоих направлениях ", - добавили в "Киевпасстранс".
В столице с 3 апреля упорядочены остановки трамвайных маршрутов 14 и 15, троллейбусных - №№ 43, 50, 91Н, а также автобусного №5, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В ведомстве сообщают о переименовании ряда остановок трамвайных маршрутов №14 и 15. Это делается для упорядочивания названий в соответствии с местом расположения.
В частности, поменяли названия такие остановки:
"Автогенный завод" переименовали в "Проспект Отрадный" (высадка и посадка);
"Проспект Отрадный" теперь называется "Бульвар Вацлава Гавела";
"Бульвар Вацлава Гавела" переименовали в "Улицу Николая Василенко" (в направлении "Проспект Отрадный»).
Читайте также: В Киеве появились "патриотичные" остановки транспорта
"Также обратите внимание. Изменен режим работы остановки "Улица Академика Филатова" троллейбусных маршрутов 43, 50, 91н и автобусного 51 с "постоянного"на "по требованию" с 1 апреля по 15 октября, расположенной на б-р Дружбы народов в обоих направлениях ", - добавили в "Киевпасстранс".
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