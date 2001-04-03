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Раздел: Общество  
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В Киеве, на Отрадном, остановки транспорта получили новые названия

В Киеве, на Отрадном, остановки транспорта получили новые названияОстановки будут называться иначе.

В столице с 3 апреля упорядочены остановки трамвайных маршрутов 14 и 15, троллейбусных - №№ 43, 50, 91Н, а также автобусного №5, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

В ведомстве сообщают о переименовании ряда остановок трамвайных маршрутов №14 и 15. Это делается для упорядочивания названий в соответствии с местом расположения.

В частности, поменяли названия такие остановки:

"Автогенный завод" переименовали в "Проспект Отрадный" (высадка и посадка);

"Проспект Отрадный" теперь называется "Бульвар Вацлава Гавела";

"Бульвар Вацлава Гавела" переименовали в "Улицу Николая Василенко" (в направлении "Проспект Отрадный»).

В Киеве, на Отрадном, остановки транспорта получили новые названия
В Киеве, на Отрадном, остановки транспорта получили новые названия
В Киеве, на Отрадном, остановки транспорта получили новые названия


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"Также обратите внимание. Изменен режим работы остановки "Улица Академика Филатова" троллейбусных маршрутов 43, 50, 91н и автобусного 51 с "постоянного"на "по требованию" с 1 апреля по 15 октября, расположенной на б-р Дружбы народов в обоих направлениях ", - добавили в "Киевпасстранс".
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 Теги: Киев, Отрадный

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Сегодня, 13:45 » Автор: Анна Мартынова
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