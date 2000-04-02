Раздел: Общество
В четырех городах Украины завершен отопительный сезон
В Украине потеплело.
После повышения среднесуточной температуры до +8 в украинских городах официально объявили о завершении отопительного сезона. Так, первыми решение приняли власти Николаева, Херсона, Кривого Рога и Каменского, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В сообщении Николаевского горсовета говорится о завершении отопительного сезона на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов и амбулаторий.
В Херсоне отопление в медицинских заведениях города обеспечат автономные котельные.
Заместитель мэра Кривого Рога Александр Катриченко также сообщил, что в городе завершился отопительный сезон 2017-2018.
Отопительный сезон завершился 1 апреля и в Каменском.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
"Согласно решению исполнительного комитета городского совета, Днепровская ТЭЦ, ПАО "Днепроазот", а также коммунальное предприятие "Теплосети" прекратили поставки тепловой энергии, поскольку среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составила выше 8 градусов", - говорится в сообщении на сайте Каменского горсовета.
После повышения среднесуточной температуры до +8 в украинских городах официально объявили о завершении отопительного сезона. Так, первыми решение приняли власти Николаева, Херсона, Кривого Рога и Каменского, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В сообщении Николаевского горсовета говорится о завершении отопительного сезона на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов и амбулаторий.
В Херсоне отопление в медицинских заведениях города обеспечат автономные котельные.
Заместитель мэра Кривого Рога Александр Катриченко также сообщил, что в городе завершился отопительный сезон 2017-2018.
Отопительный сезон завершился 1 апреля и в Каменском.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
"Согласно решению исполнительного комитета городского совета, Днепровская ТЭЦ, ПАО "Днепроазот", а также коммунальное предприятие "Теплосети" прекратили поставки тепловой энергии, поскольку среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составила выше 8 градусов", - говорится в сообщении на сайте Каменского горсовета.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
155
0
Оставьте свой комментарий