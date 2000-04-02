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Раздел: Общество  
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В четырех городах Украины завершен отопительный сезон

В четырех городах Украины завершен отопительный сезонВ Украине потеплело.

После повышения среднесуточной температуры до +8 в украинских городах официально объявили о завершении отопительного сезона. Так, первыми решение приняли власти Николаева, Херсона, Кривого Рога и Каменского, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

В сообщении Николаевского горсовета говорится о завершении отопительного сезона на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов и амбулаторий.

В Херсоне отопление в медицинских заведениях города обеспечат автономные котельные.

Заместитель мэра Кривого Рога Александр Катриченко также сообщил, что в городе завершился отопительный сезон 2017-2018.

Отопительный сезон завершился 1 апреля и в Каменском.

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"Согласно решению исполнительного комитета городского совета, Днепровская ТЭЦ, ПАО "Днепроазот", а также коммунальное предприятие "Теплосети" прекратили поставки тепловой энергии, поскольку среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составила выше 8 градусов", - говорится в сообщении на сайте Каменского горсовета.
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 Теги: отопление, города

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Сегодня, 15:22 » Автор: Анна Мартынова
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