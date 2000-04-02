Раздел: Общество
В Киеве «герой парковки» остановил трамваи
Происшествие произошло на Лукьяновке.
Причиной затора стал очередной герой парковки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Водитель автомобиля Mazda припарковался практически на рельсах, из-за чего по ул. Дмитриевской не смог проехать трамвай. При этом автовладелец занял своей машиной и половину тротуара.
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Напомним, сегодня киевляне уже отомстили автохаму, припарковавшемуся на газоне: в машине нарушителя проткнули колесо.
Причиной затора стал очередной герой парковки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Водитель автомобиля Mazda припарковался практически на рельсах, из-за чего по ул. Дмитриевской не смог проехать трамвай. При этом автовладелец занял своей машиной и половину тротуара.
Читайте также: В Киеве "герой парковки" заблокировал трамваи
Напомним, сегодня киевляне уже отомстили автохаму, припарковавшемуся на газоне: в машине нарушителя проткнули колесо.
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