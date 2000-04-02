» » В Киеве «герой парковки» остановил трамваи
Раздел: Общество  
0

В Киеве «герой парковки» остановил трамваи

В Киеве «герой парковки» остановил трамваиПроисшествие произошло на Лукьяновке.

Причиной затора стал очередной герой парковки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Водитель автомобиля Mazda припарковался практически на рельсах, из-за чего по ул. Дмитриевской не смог проехать трамвай. При этом автовладелец занял своей машиной и половину тротуара.

Читайте также: В Киеве "герой парковки" заблокировал трамваи

Напомним, сегодня киевляне уже отомстили автохаму, припарковавшемуся на газоне: в машине нарушителя проткнули колесо.

В Киеве «герой парковки» остановил трамваи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, герой парковки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:46 » Автор: Анна Мартынова
     1365
     0

Похожие новости по теме

В Киеве «герой парковки» заблокировал автомобилем остановку В Киеве «герой парковки» заблокировал автомобилем остановку

Автохам разозлил киевлян.

В Киеве В Киеве "герой парковки" заблокировал трамваи

Герой парковки остановил транспорт на Подоле

В Киеве отличился еще один «герой парковки» В Киеве отличился еще один «герой парковки»

О пешеходах горе-водитель решил не думать.

В Киеве «герой парковки» заблокировал выход из супермаркета В Киеве «герой парковки» заблокировал выход из супермаркета

Соцсети бурно обсуждают инцидент.

В Киеве очередной В Киеве очередной "герой" парковки перекрыл движение трамваям

В Киеве трамваи стоят из-за очередного "мастера парковки"


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх