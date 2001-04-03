» » В Киеве потратят 700 тысяч гривен на новую детскую площадку
Раздел: Общество  
0

В Киеве потратят 700 тысяч гривен на новую детскую площадку

В Киеве потратят 700 тысяч гривен на новую детскую площадкуОбъявлены торги.

Вскоре в Киеве появится еще одна детская площадка, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

Об этом свидетельствуют данные по соответствующей государственной закупке, размещенные в системе ProZorro.

Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду

Площадка будет расположена на бульваре Перова. Изначально городская власть планировала потратить на обустройство площадки 700 000 грн. Однако во время проведения торгов ремонтная компания "ИЗОЛ" решила понизить свои требования до 691 500 грн. Пока что участники торгов ожидают решения, однако "ИЗОЛ" является предварительным фаворитом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, детская площадка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:11 » Автор: Анна Мартынова
     653
     0

Похожие новости по теме

В Киеве затопило ливнем авторынок на бульваре Перова В Киеве затопило ливнем авторынок на бульваре Перова

Город "ушел под воду".

В Киеве детей оставили без игровой площадки В Киеве детей оставили без игровой площадки

Под подозрением пенсионеры.

На костюмы ведущих На костюмы ведущих "Евровидения" потратят баснословную сумму

На костюмы потратили 894 тысячи гривен.

В Киеве не осталось лекарств для онкобольных, - КГГА В Киеве не осталось лекарств для онкобольных, - КГГА

В Киеве сорвался тендер по закупке лекарств.

Площадки-убийцы: в столице половина детских площадок – аварийные Площадки-убийцы: в столице половина детских площадок – аварийные

У нас все так – пока «жареный петух» не клюнет, мы не начнем шевелиться и что-то делать. Так и в случае с детскими площадками – гибель восьмилетней девочки в Бердичеве потрясла страну и теперь на государственном уровне будут с этими площадками разбираться. Трагедия случилась на качелях, подобных которым можно увидеть в каждом


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх