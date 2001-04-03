Раздел: Общество
В Киеве потратят 700 тысяч гривен на новую детскую площадку
Объявлены торги.
Вскоре в Киеве появится еще одна детская площадка, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Об этом свидетельствуют данные по соответствующей государственной закупке, размещенные в системе ProZorro.
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Площадка будет расположена на бульваре Перова. Изначально городская власть планировала потратить на обустройство площадки 700 000 грн. Однако во время проведения торгов ремонтная компания "ИЗОЛ" решила понизить свои требования до 691 500 грн. Пока что участники торгов ожидают решения, однако "ИЗОЛ" является предварительным фаворитом.
Вскоре в Киеве появится еще одна детская площадка, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Об этом свидетельствуют данные по соответствующей государственной закупке, размещенные в системе ProZorro.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Площадка будет расположена на бульваре Перова. Изначально городская власть планировала потратить на обустройство площадки 700 000 грн. Однако во время проведения торгов ремонтная компания "ИЗОЛ" решила понизить свои требования до 691 500 грн. Пока что участники торгов ожидают решения, однако "ИЗОЛ" является предварительным фаворитом.
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