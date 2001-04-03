В Киеве потратят 700 тысяч гривен на новую детскую площадку

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У нас все так – пока «жареный петух» не клюнет, мы не начнем шевелиться и что-то делать. Так и в случае с детскими площадками – гибель восьмилетней девочки в Бердичеве потрясла страну и теперь на государственном уровне будут с этими площадками разбираться. Трагедия случилась на качелях, подобных которым можно увидеть в каждом