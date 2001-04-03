Раздел: Общество
В Киеве на поминальные дни пустят дополнительный транспорт
Временно закроются несколько проездов.
В столице, с 05:00 до 10:00 8 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
15 апреля 2018 будет запрещена парковка автотранспорта на ул. Электротехнической и заезд транспортных средств на ул. Крайнюю. Также будет запрещен проезд ул. Маршала Жукова (на участке от ул. Киото до ул. Николая Матеюка), кроме автобусов большой вместимости и спецтранспорта.
Во время поминальных дней с 15 по 18 апреля подвоз пассажиров к городским кладбищам будет проводиться по таким маршрутам.
Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля 2018 метрополитен будет работать на один час дольше, а начнет работу 8 апреля 2018 на 1:00 раньше.
Также 7 апреля на один час продолжена работа наземного пассажирского транспорта общего пользования. А 8 апреля работа наземного транспорта начнется на час раньше.
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Перевозки будут осуществляться существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних поездов метро.
В столице, с 05:00 до 10:00 8 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
15 апреля 2018 будет запрещена парковка автотранспорта на ул. Электротехнической и заезд транспортных средств на ул. Крайнюю. Также будет запрещен проезд ул. Маршала Жукова (на участке от ул. Киото до ул. Николая Матеюка), кроме автобусов большой вместимости и спецтранспорта.
Во время поминальных дней с 15 по 18 апреля подвоз пассажиров к городским кладбищам будет проводиться по таким маршрутам.
Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля 2018 метрополитен будет работать на один час дольше, а начнет работу 8 апреля 2018 на 1:00 раньше.
Также 7 апреля на один час продолжена работа наземного пассажирского транспорта общего пользования. А 8 апреля работа наземного транспорта начнется на час раньше.
Читайте также: В Киеве на Пасху общественный транспорт меняет график движения
Перевозки будут осуществляться существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних поездов метро.
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