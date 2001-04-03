» » В Киеве на поминальные дни пустят дополнительный транспорт
Раздел: Общество  
0

В Киеве на поминальные дни пустят дополнительный транспорт

В Киеве на поминальные дни пустят дополнительный транспортВременно закроются несколько проездов.

В столице, с 05:00 до 10:00 8 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

15 апреля 2018 будет запрещена парковка автотранспорта на ул. Электротехнической и заезд транспортных средств на ул. Крайнюю. Также будет запрещен проезд ул. Маршала Жукова (на участке от ул. Киото до ул. Николая Матеюка), кроме автобусов большой вместимости и спецтранспорта.

Во время поминальных дней с 15 по 18 апреля подвоз пассажиров к городским кладбищам будет проводиться по таким маршрутам.

Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля 2018 метрополитен будет работать на один час дольше, а начнет работу 8 апреля 2018 на 1:00 раньше.

Также 7 апреля на один час продолжена работа наземного пассажирского транспорта общего пользования. А 8 апреля работа наземного транспорта начнется на час раньше.

Читайте также: В Киеве на Пасху общественный транспорт меняет график движения

Перевозки будут осуществляться существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних поездов метро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, поминальные дни

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:37 » Автор: Анна Мартынова
     105
     0

Похожие новости по теме

В Киеве на Пасху общественный транспорт меняет график движения В Киеве на Пасху общественный транспорт меняет график движения

Транспорт будет курсировать дольше 7 и 8 апреля

В Киеве на Рождество продлят работу наземного транспорта В Киеве на Рождество продлят работу наземного транспорта

Транспорт будет работать на три часа дольше.

Киевский транспорт в новогоднюю ночь продлит работу Киевский транспорт в новогоднюю ночь продлит работу

Работа общественного транспорта и метро будет продлена практически до утра

На Пасху киевский общественный транспорт изменит график работы На Пасху киевский общественный транспорт изменит график работы

В Киеве на Пасху продлят работу общественного транспорта.

Как будет работать общественный транспорт Киева в новогоднюю ночь Как будет работать общественный транспорт Киева в новогоднюю ночь

Метро и наземный транспорт будут ходить в столице до 3-00, а фуникулер - круглосуточно.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх