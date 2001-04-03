Раздел: Общество
В Киеве прошел многотысячный марш националистов
Марш позиционируют как антиолигархический.
Сегодня, 3 апреля, украинские националисты проводят марш по центру Киева. Шествие начнется в 10:00 от стадиона "Динамо" в сторону Кабмина, Рады и Банковой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Организаторы – "Нацкорпус", "Правый сектор", ВО "Свобода" и несколько групп поменьше, вроде С14 и ОУН.
Он называется "За украинское будущее без олигархов". Участники планируют потребовать от власти выполнить "пошаговый план уничтожения олигархической системы".
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Накануне у активистов "Нацкорпуса" начали накаляться отношения с властями: базу националистов в Киеве заблокировали силовики, а позже "азовцы" ворвались в Николаевскую ОГА с требованием уволить назначенного Порошенко губернатора Савченко.
Сегодня, 3 апреля, украинские националисты проводят марш по центру Киева. Шествие начнется в 10:00 от стадиона "Динамо" в сторону Кабмина, Рады и Банковой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Организаторы – "Нацкорпус", "Правый сектор", ВО "Свобода" и несколько групп поменьше, вроде С14 и ОУН.
Он называется "За украинское будущее без олигархов". Участники планируют потребовать от власти выполнить "пошаговый план уничтожения олигархической системы".
Читайте также: В Киеве прошел Марш непокоренных: опубликованы трогательные фото
Накануне у активистов "Нацкорпуса" начали накаляться отношения с властями: базу националистов в Киеве заблокировали силовики, а позже "азовцы" ворвались в Николаевскую ОГА с требованием уволить назначенного Порошенко губернатора Савченко.
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