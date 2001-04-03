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Раздел: Общество  
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В Киеве прошел многотысячный марш националистов

В Киеве прошел многотысячный марш националистовМарш позиционируют как антиолигархический.

Сегодня, 3 апреля, украинские националисты проводят марш по центру Киева. Шествие начнется в 10:00 от стадиона "Динамо" в сторону Кабмина, Рады и Банковой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Организаторы – "Нацкорпус", "Правый сектор", ВО "Свобода" и несколько групп поменьше, вроде С14 и ОУН.

Он называется "За украинское будущее без олигархов". Участники планируют потребовать от власти выполнить "пошаговый план уничтожения олигархической системы".

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Накануне у активистов "Нацкорпуса" начали накаляться отношения с властями: базу националистов в Киеве заблокировали силовики, а позже "азовцы" ворвались в Николаевскую ОГА с требованием уволить назначенного Порошенко губернатора Савченко.
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Сегодня, 19:00 » Автор: Едгар Букмирза
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