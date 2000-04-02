Раздел: Общество
В Киеве создадут сеть каршеринга для электромобилей
Уже даже выбрали место для проката автомобилей.
Столичная мэрия решила провести инвестиционный конкурс по привлечению инвестора к реализации проекта по обустройству дорожной инфраструктуры для функционирования электрокаров и создание туристической сети их проката.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.
Соответствующим распоряжением КГГА, заказчиком реализации проекта определено коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис", а заказчиком подготовительных работ для проведения инвестиционного конкурса – коммунальное предприятие "Киевское инвестиционное агентство" (КИА).
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В частности, КИА должно разработать и согласовать ориентировочные технико-экономические показатели и возможные предпроектные предложения.
При этом уже определено 15 мест для расположения сети проката электрокаров.
Провести инвестиционный конкурс в установленном порядке поручено постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и т.п. объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры Киева.
Столичная мэрия решила провести инвестиционный конкурс по привлечению инвестора к реализации проекта по обустройству дорожной инфраструктуры для функционирования электрокаров и создание туристической сети их проката.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.
Соответствующим распоряжением КГГА, заказчиком реализации проекта определено коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис", а заказчиком подготовительных работ для проведения инвестиционного конкурса – коммунальное предприятие "Киевское инвестиционное агентство" (КИА).
Читайте также: В Украине появилась служба проката электромобилей
В частности, КИА должно разработать и согласовать ориентировочные технико-экономические показатели и возможные предпроектные предложения.
При этом уже определено 15 мест для расположения сети проката электрокаров.
Провести инвестиционный конкурс в установленном порядке поручено постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и т.п. объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры Киева.
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