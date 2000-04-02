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Раздел: Общество  
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В Киеве создадут сеть каршеринга для электромобилей

В Киеве создадут сеть каршеринга для электромобилейУже даже выбрали место для проката автомобилей.

Столичная мэрия решила провести инвестиционный конкурс по привлечению инвестора к реализации проекта по обустройству дорожной инфраструктуры для функционирования электрокаров и создание туристической сети их проката.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.

Соответствующим распоряжением КГГА, заказчиком реализации проекта определено коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис", а заказчиком подготовительных работ для проведения инвестиционного конкурса – коммунальное предприятие "Киевское инвестиционное агентство" (КИА).

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В частности, КИА должно разработать и согласовать ориентировочные технико-экономические показатели и возможные предпроектные предложения.

При этом уже определено 15 мест для расположения сети проката электрокаров.

Провести инвестиционный конкурс в установленном порядке поручено постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и т.п. объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры Киева.
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 Теги: электромобили, Киев, каршеринг

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Сегодня, 21:08 » Автор: Едгар Букмирза
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