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Раздел: Общество  
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Ограбления не было: в банке в Киеве произошел взрыв

Ограбления не было: в банке в Киеве произошел взрывМужчина взорвал банк, но ничего не забрал.

Спикер полиции Киева Оксана Блыщик поделилась подрорбностями об инциденте, произошедшем сегодня в киевском отделении банка "РайффайзенБанкАваль". Взрыв, по ее словам, прогремел на улице. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

Ранее было известно, что неизвестный забежал в отделение банка на Троещине и бросил туда пакет со взрывчаткой, который сдетонировал.

Спикер уточнила, что ограбления не было и никакой выручки мужчина не забрал.

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"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение, что возле дома на Закревского услышали сильный хлопок. Полицейские на месте у дома, в котором в том числе находится банковское отделение, обнаружили деформированную пластиковую бутылку из-под пива и несколько болтиков. Взрывотехники проверят, что было в той бутылке. Никто не пострадал. Имущество не повреждено. Никакого ограбления не было", - опроверга предыдущую информацию Оксана Блыщик.
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 Теги: Киев, банк, взрыв

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Сегодня, 22:08 » Автор: Едгар Букмирза
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