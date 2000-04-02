Ограбления не было: в банке в Киеве произошел взрыв

Мужчина взорвал банк, но ничего не забрал.



Спикер полиции Киева Оксана Блыщик поделилась подрорбностями об инциденте, произошедшем сегодня в киевском отделении банка "РайффайзенБанкАваль". Взрыв, по ее словам, прогремел на улице. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.



Об этом пишет



Ранее было известно, что неизвестный забежал в отделение банка на Троещине и бросил туда пакет со взрывчаткой, который сдетонировал.



Спикер уточнила, что ограбления не было и никакой выручки мужчина не забрал.



Читайте также: В Афинах прогремел взрыв в банке



"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение, что возле дома на Закревского услышали сильный хлопок. Полицейские на месте у дома, в котором в том числе находится банковское отделение, обнаружили деформированную пластиковую бутылку из-под пива и несколько болтиков. Взрывотехники проверят, что было в той бутылке. Никто не пострадал. Имущество не повреждено. Никакого ограбления не было", - опроверга предыдущую информацию Оксана Блыщик. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Спикер полиции Киева Оксана Блыщик поделилась подрорбностями об инциденте, произошедшем сегодня в киевском отделении банка "РайффайзенБанкАваль". Взрыв, по ее словам, прогремел на улице. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone Ранее было известно, что неизвестный забежал в отделение банка на Троещине и бросил туда пакет со взрывчаткой, который сдетонировал.Спикер уточнила, что ограбления не было и никакой выручки мужчина не забрал."В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение, что возле дома на Закревского услышали сильный хлопок. Полицейские на месте у дома, в котором в том числе находится банковское отделение, обнаружили деформированную пластиковую бутылку из-под пива и несколько болтиков. Взрывотехники проверят, что было в той бутылке. Никто не пострадал. Имущество не повреждено. Никакого ограбления не было", - опроверга предыдущую информацию Оксана Блыщик.



