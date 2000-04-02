Раздел: Общество
Медреформа в Украине: названы основные проблемы
В Украине не хватает семейных врачей.
Со стартом медицинской реформы в Украине возможны так называемые перегибы на местах и манипуляции со стороны отдельных больничных учреждений или же врачей, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом рассказала менеджер программной инициативы "Общественное здоровье" Елена Кучерук.
"Как всегда, на практике могут быть манипуляции либо со стороны конкретных медучреждений, либо врачей. Например, больницы и врачи могут настращать пациентов, чтобы те приписались к ним как можно быстрее, мол, потом они не будут обслуживаться или это будет уже не бесплатно. Больницам-то нужно приписать к себе как можно больше людей, ведь исходя из количества пациентов они будут получать финансирование", - объясняет она.
Как отмечает экс-министр здравоохранения Олег Мусий, на практике могут возникнуть явные сложности, в частности, например, может случится так, что другого врача может и не оказаться.
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"Семейных врачей, участковых терапевтов и педиатров, которые, согласно указу Минздрава, уполномочены заключать декларацию, в Украине менее 50% от нужного количества. По документам семейных врачей в Украине подготовлено около 14 тысяч, а необходимо – 30 тысяч. Более того, работают семейными врачами около 7-8 тысяч вместо 30. Поэтому даже если все украинцы захотят заключить такие договоры, они не смогут этого сделать, ведь достаточного количества специалистов просто нет", - уточнил он.
Со стартом медицинской реформы в Украине возможны так называемые перегибы на местах и манипуляции со стороны отдельных больничных учреждений или же врачей, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом рассказала менеджер программной инициативы "Общественное здоровье" Елена Кучерук.
"Как всегда, на практике могут быть манипуляции либо со стороны конкретных медучреждений, либо врачей. Например, больницы и врачи могут настращать пациентов, чтобы те приписались к ним как можно быстрее, мол, потом они не будут обслуживаться или это будет уже не бесплатно. Больницам-то нужно приписать к себе как можно больше людей, ведь исходя из количества пациентов они будут получать финансирование", - объясняет она.
Как отмечает экс-министр здравоохранения Олег Мусий, на практике могут возникнуть явные сложности, в частности, например, может случится так, что другого врача может и не оказаться.
Читайте также: Названы основные причины кровавых аварий в Украине
"Семейных врачей, участковых терапевтов и педиатров, которые, согласно указу Минздрава, уполномочены заключать декларацию, в Украине менее 50% от нужного количества. По документам семейных врачей в Украине подготовлено около 14 тысяч, а необходимо – 30 тысяч. Более того, работают семейными врачами около 7-8 тысяч вместо 30. Поэтому даже если все украинцы захотят заключить такие договоры, они не смогут этого сделать, ведь достаточного количества специалистов просто нет", - уточнил он.
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