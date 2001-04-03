Раздел: Общество
В Украине начали оформлять электронные визы
Климкин рассказал о нововведении.
Украина запустила оформление иностранцам электронных виз (е-Виза) для въезда в страну с деловой или туристической целью, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Согласно сообщению Министерства иностранных дел Украины, нововведение доступно для граждан 46 стран.
"е-Виза является абсолютно новым для Украины проектом, который реализуется в нашем государстве впервые с целью модернизации процедур в визовой сфере", – пишет МИД.
В ведомстве подчеркнули, что разработали максимально упрощенный процесс получения электронной визы, который одновременно позволяет осуществлять эффективный миграционный контроль.
"Реформы продолжаются - делаем Украину еще ближе для мира. Сегодня запустили электронную визу. Граждане 46 стран теперь могут оформить визу в Украину, не выходя из дома", - написал в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.
Запрос на оформление визы иностранцы могут оформить на сайте evisa.mfa.gov.ua
Для оформления электронной визы нужно заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.
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Электронные визы вводятся для граждан таких государств, как Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.
Украина запустила оформление иностранцам электронных виз (е-Виза) для въезда в страну с деловой или туристической целью, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Согласно сообщению Министерства иностранных дел Украины, нововведение доступно для граждан 46 стран.
"е-Виза является абсолютно новым для Украины проектом, который реализуется в нашем государстве впервые с целью модернизации процедур в визовой сфере", – пишет МИД.
В ведомстве подчеркнули, что разработали максимально упрощенный процесс получения электронной визы, который одновременно позволяет осуществлять эффективный миграционный контроль.
"Реформы продолжаются - делаем Украину еще ближе для мира. Сегодня запустили электронную визу. Граждане 46 стран теперь могут оформить визу в Украину, не выходя из дома", - написал в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.
Запрос на оформление визы иностранцы могут оформить на сайте evisa.mfa.gov.ua
Для оформления электронной визы нужно заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.
Читайте также: В МИД подсказали, как украинцам по-новому оформлять визу в США
Электронные визы вводятся для граждан таких государств, как Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.
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