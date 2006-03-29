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Раздел: Общество  
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Киевляне смогут получить бесплатную юридическую консультацию: узнайте как

Киевляне смогут получить бесплатную юридическую консультацию: узнайте какАдреса и даты.

В апреле жители Киева смогут бесплатно проконсультироваться с юристом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Правовую помощь можно получить по адресу ул. Максима Кривоноса, 2а, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 без обеденного перерыва, а также в следующих юридических дистанционных пунктах:

5 апреля с 09:00 до 13:00 в Соломенском районном секторе Киевского городского отдела по вопросам пробации (Воздухофлотский проспект, 58);
5 апреля и 19 апреля с 09:00 до 13:00 в Голосеевском центре занятости (ул. Михаила Ломоносова, 10);
17 апреля с 09:00 до 13:00 в Центральном аппарате ВГОИ «Украинское общество глухих» (ул. Большая Васильковская, 74. Юридическая помощь будет предоставляться с участием переводчика жестового языка);
24 апреля с 09:00 до 13:00 в офисе Всеукраинской общественной организации «Коалиция защиты прав инвалидов вследствие интеллектуальных нарушений» (ул. Шота Руставели, 39-41, офис 814);
18 апреля с 09:00 в 13:00 в Киевском городском центре крови (ул. Берлинского, 12);
26 апреля с 14:00 до 17:00 в Центральной районной библиотеке им. Достоевского (ул. Просвещения, 14а);
18 и 25 апреля с 09:00 до 13:00 в Киевском городском Центре работы с женщинами (ул. Мельникова, 20);
30 апреля с 09:00 до 13:00 консультирование будет осуществляться с помощью skype-связи: +380 73 593 9760.

Подробную информацию можно получить по телефону (044) 593-97-60.

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Консультации организованы в рамках проекта «Я имею право» при поддержке Министерства юстиций Украины.
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 Теги: Киев, консультация

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Сегодня, 13:58 » Автор: Анна Мартынова
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