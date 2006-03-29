Раздел: Общество
Киев стоит в шестибальных заторах
Вечером ситуация усилится.
В Киеве днем 4 апреля уровень пробок достиг отметки в 6 баллов, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.
Резкое потепление и подготовка к пасхальным празднованиям привели к значительному увеличению количества машин на дорогах столицы.
Медленно движутся автомобили по проспекту Победы в районе центральных станций метро: "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".
Наиболее сложная обстановка наблюдается в центре столицы. Бульвар Леси Украинки практически стоит от метро Печерской в направлении центра, заканчивается тянучка только после Бессарабского рынка.
Затруднено передвижение на Подоле, Чоколовке, практически стоит улица Вадима Гетьмана.
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По прогнозам сервисов, в ближайшие часы картина будут ухудшаться. Пик пробок - 7 баллов, ожидается в 19 часов. После этого ситуация начнет улучшаться.
В Киеве днем 4 апреля уровень пробок достиг отметки в 6 баллов, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.
Резкое потепление и подготовка к пасхальным празднованиям привели к значительному увеличению количества машин на дорогах столицы.
Медленно движутся автомобили по проспекту Победы в районе центральных станций метро: "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".
Наиболее сложная обстановка наблюдается в центре столицы. Бульвар Леси Украинки практически стоит от метро Печерской в направлении центра, заканчивается тянучка только после Бессарабского рынка.
Затруднено передвижение на Подоле, Чоколовке, практически стоит улица Вадима Гетьмана.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
По прогнозам сервисов, в ближайшие часы картина будут ухудшаться. Пик пробок - 7 баллов, ожидается в 19 часов. После этого ситуация начнет улучшаться.
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