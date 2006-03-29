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Раздел: Общество  
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Киев стоит в шестибальных заторах

Киев стоит в шестибальных заторахВечером ситуация усилится.

В Киеве днем 4 апреля уровень пробок достиг отметки в 6 баллов, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.

Резкое потепление и подготовка к пасхальным празднованиям привели к значительному увеличению количества машин на дорогах столицы.

Медленно движутся автомобили по проспекту Победы в районе центральных станций метро: "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".

Киев стоит в шестибальных заторах


Наиболее сложная обстановка наблюдается в центре столицы. Бульвар Леси Украинки практически стоит от метро Печерской в направлении центра, заканчивается тянучка только после Бессарабского рынка.

Затруднено передвижение на Подоле, Чоколовке, практически стоит улица Вадима Гетьмана.

Киев стоит в шестибальных заторах


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По прогнозам сервисов, в ближайшие часы картина будут ухудшаться. Пик пробок - 7 баллов, ожидается в 19 часов. После этого ситуация начнет улучшаться.
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 Теги: Киев, пробки

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Сегодня, 17:15 » Автор: Анна Мартынова
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