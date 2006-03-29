Раздел: Общество
В Киеве появилась огромная пасхальная корзина
В Печерском районе Киева на бульваре Дружбы Народов появилась яркая тематическая зона.
В среду, 4 апреля, на зеленой зоне на проспекте Победы, 97, возле Святошинской РГА, появилась праздничная инсталляция в виде пасхальной корзины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Как сообщили в КП СЗН Святошинского района, арт-объект подготовили работники зеленстроя.
Напомним, как сообщает украинский Гидрометцентр, окончание Страстной недели и Пасхальные праздники будут по-настоящему теплыми. Пришедшее в Украину тепло останется на ближайшее пять дней.
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Кстати, каждый из символов в писанке имеет сакральное значение: желтый цвет – символ солнца, урожая; зеленый – пробуждение природы; оранжевый – символ земли и ее щедрости; ветви с плодами – символ непрерывного обновления природы, птичка является символом вечности, бессмертной души, божественного проявления.
В среду, 4 апреля, на зеленой зоне на проспекте Победы, 97, возле Святошинской РГА, появилась праздничная инсталляция в виде пасхальной корзины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Как сообщили в КП СЗН Святошинского района, арт-объект подготовили работники зеленстроя.
Напомним, как сообщает украинский Гидрометцентр, окончание Страстной недели и Пасхальные праздники будут по-настоящему теплыми. Пришедшее в Украину тепло останется на ближайшее пять дней.
Читайте также: Во сколько обойдется пасхальная корзина в 2018 году
Кстати, каждый из символов в писанке имеет сакральное значение: желтый цвет – символ солнца, урожая; зеленый – пробуждение природы; оранжевый – символ земли и ее щедрости; ветви с плодами – символ непрерывного обновления природы, птичка является символом вечности, бессмертной души, божественного проявления.
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