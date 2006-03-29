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Раздел: Общество  
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В Киеве появилась огромная пасхальная корзина

В Киеве появилась огромная пасхальная корзинаВ Печерском районе Киева на бульваре Дружбы Народов появилась яркая тематическая зона.

В среду, 4 апреля, на зеленой зоне на проспекте Победы, 97, возле Святошинской РГА, появилась праздничная инсталляция в виде пасхальной корзины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Как сообщили в КП СЗН Святошинского района, арт-объект подготовили работники зеленстроя.

Напомним, как сообщает украинский Гидрометцентр, окончание Страстной недели и Пасхальные праздники будут по-настоящему теплыми. Пришедшее в Украину тепло останется на ближайшее пять дней.

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Кстати, каждый из символов в писанке имеет сакральное значение: желтый цвет – символ солнца, урожая; зеленый – пробуждение природы; оранжевый – символ земли и ее щедрости; ветви с плодами – символ непрерывного обновления природы, птичка является символом вечности, бессмертной души, божественного проявления.
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 Теги: Киев, пасхальная корзина

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Сегодня, 18:53 » Автор: Едгар Букмирза
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