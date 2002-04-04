Раздел: Общество
Демонтаж МАФов на Андреевском спуске: новые подробности
У торговцев есть два месяца, чтобы заключить новые соглашения.
На Андреевском спуске демонтировали торговые точки. Несколько десятков МАФов на пересечении улиц Десятинной и Владимирской, где продавали сувениры с советской символикой, коммунальщики начали разбирать еще вчера ночью, и к вечеру среды от "сувенирного городка" не осталось и следа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как рассказали владельцы киосков, коммунальщики приехали около двух часов. "Остатки товара пришлось забирать прямо с техники, которая увозила МАФы", — рассказал продавец сувениров и член правления ОО "Ассоциация "Украинский вернисаж" Андрей Крахмальный. Демонтаж продолжился утром и днем: пока коммунальщики разбирали конструкции торговых рядов, продавцы паковали свои матрешки, шапки-ушанки и футболки.
Как объяснили горвласти, демонтированные киоски находились тут незаконно, а у продавцов не было разрешительных документов. По словам первого замдиректора департамента благоустройства КГГА Тараса Панчия, торговцам (всего их 70 человек) дали два месяца, чтобы заключить новые соглашения с балансодержателем отремонтированной Аллеи художников, переехать на нее и таким образом избежать конфликтной ситуации. "Перенос "сувенирного городка" на Аллею художников — это лучшая альтернатива скоплению палаток и торговых рядов, которые изувечили архитектурный и эстетический вид участка на перекрестке улиц Десятинной и Владимирской", — заявил Панчий.
Продавцы сувениров решили стоять до последнего, утверждая, что переезд погубит их бизнес. "Нам предложили места в самом конце аллеи, что называется: стеречь рельсы фуникулера. Там нет складских помещений, навесов... Заехать машиной практически невозможно, так как Андреевский спуск перекрыт. Что касается "бойкой" торговли на аллее, то о ней можно узнать у художников, которые вместо продаж целыми днями играют в шахматы. Мы будем бороться за свои места. Вчера некоторые пытались продавать матрешки прямо из машин", — рассказал Андрей Крахмальный.
Большинство киевлян и гостей столицы своей радости от демонтажа киосков не скрывают: "Прощай "Шанхай". Матрешки и буденовки со звездами!". "Я даже перестала ходить на Андреевский именно из-за этого ощущения базара", — говорит горожанка Ирина Солошенко.
"В столице бываю редко. Помню Андреевский своего детства и юности. И помню ужасное впечатление от последних посещений", — делится впечатлением львовянин Игорь Сайко. В мэрии заверяют, что после демонтажа старых киосков новые на этом участке не появятся. Территорию, на которой, к слову, находится полузаброшенный сквер с памятником Андрею Первозванному, благоустроят и озеленят. Правда, когда начнутся работы, неизвестно.
Ожидает начала благоустройства и сквер возле ст. м. "Политехнический институт", где в прошлом году коммунальщики снесли незаконные МАФы. Создание зеленой зоны с лавочками, аллеей и фонтаном поддержали депутаты Киеврады. Работы планировали начать этой весной и закончить ко Дню Киева.
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"Все идет по плану. Должен пройти тендер, экспертиза проекта — это работа не на один день", — рассказал и. о. директора КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.
На Андреевском спуске демонтировали торговые точки. Несколько десятков МАФов на пересечении улиц Десятинной и Владимирской, где продавали сувениры с советской символикой, коммунальщики начали разбирать еще вчера ночью, и к вечеру среды от "сувенирного городка" не осталось и следа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как рассказали владельцы киосков, коммунальщики приехали около двух часов. "Остатки товара пришлось забирать прямо с техники, которая увозила МАФы", — рассказал продавец сувениров и член правления ОО "Ассоциация "Украинский вернисаж" Андрей Крахмальный. Демонтаж продолжился утром и днем: пока коммунальщики разбирали конструкции торговых рядов, продавцы паковали свои матрешки, шапки-ушанки и футболки.
Как объяснили горвласти, демонтированные киоски находились тут незаконно, а у продавцов не было разрешительных документов. По словам первого замдиректора департамента благоустройства КГГА Тараса Панчия, торговцам (всего их 70 человек) дали два месяца, чтобы заключить новые соглашения с балансодержателем отремонтированной Аллеи художников, переехать на нее и таким образом избежать конфликтной ситуации. "Перенос "сувенирного городка" на Аллею художников — это лучшая альтернатива скоплению палаток и торговых рядов, которые изувечили архитектурный и эстетический вид участка на перекрестке улиц Десятинной и Владимирской", — заявил Панчий.
Продавцы сувениров решили стоять до последнего, утверждая, что переезд погубит их бизнес. "Нам предложили места в самом конце аллеи, что называется: стеречь рельсы фуникулера. Там нет складских помещений, навесов... Заехать машиной практически невозможно, так как Андреевский спуск перекрыт. Что касается "бойкой" торговли на аллее, то о ней можно узнать у художников, которые вместо продаж целыми днями играют в шахматы. Мы будем бороться за свои места. Вчера некоторые пытались продавать матрешки прямо из машин", — рассказал Андрей Крахмальный.
Большинство киевлян и гостей столицы своей радости от демонтажа киосков не скрывают: "Прощай "Шанхай". Матрешки и буденовки со звездами!". "Я даже перестала ходить на Андреевский именно из-за этого ощущения базара", — говорит горожанка Ирина Солошенко.
"В столице бываю редко. Помню Андреевский своего детства и юности. И помню ужасное впечатление от последних посещений", — делится впечатлением львовянин Игорь Сайко. В мэрии заверяют, что после демонтажа старых киосков новые на этом участке не появятся. Территорию, на которой, к слову, находится полузаброшенный сквер с памятником Андрею Первозванному, благоустроят и озеленят. Правда, когда начнутся работы, неизвестно.
Ожидает начала благоустройства и сквер возле ст. м. "Политехнический институт", где в прошлом году коммунальщики снесли незаконные МАФы. Создание зеленой зоны с лавочками, аллеей и фонтаном поддержали депутаты Киеврады. Работы планировали начать этой весной и закончить ко Дню Киева.
Читайте также: В Киеве на Андреевском спуске уберут МАФы с "сувениркой"
"Все идет по плану. Должен пройти тендер, экспертиза проекта — это работа не на один день", — рассказал и. о. директора КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.
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