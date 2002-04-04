» » Страстная пятница: главные запреты
Раздел: Общество  
0

Страстная пятница: главные запреты

Страстная пятница: главные запретыСуществует много примет и запретов.

6 апреля христиане восточного обряда вспоминают Великую, или Страстную пятницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Мы расскажем об истории этого самого скорбного дня для верующих, а также пояснит, что можно и что нельзя делать в этот день.

История

Страстная пятница связана с евангельским рассказом об обсуждении Иисуса Христа, его распятии, смерти и погребении.

На следующий день после Великого четверга, после Тайной вечери, молитвы в Гефсиманском саду и предательства Иуды, "немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату", - повествует евангелист Марк.

По обычаям того времени накануне иудейской Пасхи отпускали одного из осужденных на смерть. В тот день к смерти был приговорен Иисус и "некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство".

Пилат спросил у толпы: "Хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?" - именно такое прозвище получил Иисус. "Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву", и толпа потребовала оставить жизнь разбойнику.

Затем Пилат задал еще один вопрос: что вы хотите сделать с этим человеком? И услышал в ответ: "Распни его!" Пилат не собирался сдаваться так быстро, и спросил: "Какое же зло сделал он?" Но к тому времени толпа была слишком разогрета, чтобы мыслить рационально, и просто снова проревела: "Распни его!"

И Пилат помиловал разбойника, а Иисуса отдал на распятие. Далее ему предстояло пройти через унижение. Издеваясь, воины одели на Иисуса багряницу – красный плащ, напоминающий мантию правителя, и самодельную "корону" - терновый венец. "Радуйся, Царь Иудейский!" - кричали они ему. "И били Его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его", - рассказывает евангелист Марк.

Это место называлось Голгофой, то есть "лобным местом". Там и распяли Иисуса, а рядом с ним – двух разбойников. "В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: "Боже мой! Боже мой! для чего ты меня оставил?" И спустя несколько минут, "возгласив громко, испустил дух".

В тот же момент "завеса в храме разодралась надвое", и тогда в толпе появились первые признаки прозрения: "Истинно человек сей был сын Божий", - сказал сотник.

Вечером Иосиф Аримафейский пришел к Пилату просить тело Иисуса, и тот согласился. Получив тело, Иосиф обвил его специальной погребальной тканью – плащаницей – и поместил его в новый склеп, привалив вход огромным камнем.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Последняя неделя перед Пасхой – неделя самого строгого поста, а Страстная пятница – самый постный день этой недели. Церковь призывает верующих полностью воздержаться от принятия пищи до церковного обряда выноса плащаницы. Дальше до конца дня разрешается только хлеб и вода.

Запрещено заниматься домашней работой, в том числе уборкой, стиркой, готовкой, работами на огороде.

Запрещены алкоголь и секс.

Шумные застолья исключены. Если на Страстную пятницу выпал день рождения или другой семейный праздник, празднование лучше перенести на другой день.

Что нужно делать в Страстную пятницу

В Страстную пятницу верующим рекомендуется побывать в храме на богослужении – на дневной службе совершается вынос плащаницы, на вечерней – обряд "погребения" и крестный ход.

Посвятить время молитве и размышлениям над событиями этого дня, описанными в Евангелиях.

Читайте также: Страстная неделя: главные традиции и запреты

Приметы на Страстную пятницу

Считается, что в Страстную пятницу не следует прикасаться к острым и режущим предметам. Рекомендуется ничего не резать, в том числе хлеб – его можно только разламывать.

Не рекомендуется также втыкать в землю металлические предметы – например, лопаты, грабли, вилы и прочее.

Также принято считать, что в этот день не следует делать стрижку, покраску волос и другие косметические процедуры.

Говорят, человек, который веселится в Страстную пятницу, будет плакать весь год.

Несмотря на церковный запрет заниматься домашними делами, в народе существовало поверье: хлеб, испеченный в Страстную пятницу, становится оберегом от болезней – он может исцелять, а также защищать корабль от кораблекрушений, а дом – от пожаров.

Свеча, которая использовалась во время службы в Страстную пятницу, также считается оберегом, очищающим жизненное пространство, а также приносящим в дом удачу, счастье и достаток.

Если в Страстную пятницу посеять петрушку, она даст двойной урожай.

Если в этот день освятить кольца в церкви, они будут защищать от болезней.

Если в Страстную пятницу отлучить ребенка от груди, это обеспечит малышу здоровье и счастье.

Если в ночь на Страстную пятницу небо чистое и звездное, это предвещает хороший урожай пшеницы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Страстная пятница, запреты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:34 » Автор: Анна Мартынова
     131
     0

Похожие новости по теме

Страстная неделя: главные традиции и запреты Страстная неделя: главные традиции и запреты

Верующие начинают готовиться к Пасхе.

Страстная пятница: украинцам подсказали, чего нельзя делать Страстная пятница: украинцам подсказали, чего нельзя делать

В этот день нельзя физически трудиться и заниматься никакими хозяйственными делами, нельзя шить, вязать и резать.

Священнослужители напомнили о главных запретах Страстной пятницы Священнослужители напомнили о главных запретах Страстной пятницы

В страстную пятницу категорически запрещено пользоваться режущими и колющими предметами.

Названы главные запреты Страстной Пятницы Названы главные запреты Страстной Пятницы

Существует множество запретов в Страстную пятницу, о которых должны знать все.

Чего категорически нельзя делать в Страстную пятницу Чего категорически нельзя делать в Страстную пятницу

Категорически нельзя заниматься делами по дому и не рекомендуется работать. 18 апреля Страстная пятница – самый скорбный день года. В этот день по преданию был распят Иисус Христос. Именно поэтому он считается скорбным, точнее страстным, когда пятница перед Пасхой получила свое название от выражения Страсти Христовы. И вести


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх