Раздел: Общество
Страстная пятница: главные запреты
Существует много примет и запретов.
6 апреля христиане восточного обряда вспоминают Великую, или Страстную пятницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Мы расскажем об истории этого самого скорбного дня для верующих, а также пояснит, что можно и что нельзя делать в этот день.
История
Страстная пятница связана с евангельским рассказом об обсуждении Иисуса Христа, его распятии, смерти и погребении.
На следующий день после Великого четверга, после Тайной вечери, молитвы в Гефсиманском саду и предательства Иуды, "немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату", - повествует евангелист Марк.
По обычаям того времени накануне иудейской Пасхи отпускали одного из осужденных на смерть. В тот день к смерти был приговорен Иисус и "некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство".
Пилат спросил у толпы: "Хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?" - именно такое прозвище получил Иисус. "Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву", и толпа потребовала оставить жизнь разбойнику.
Затем Пилат задал еще один вопрос: что вы хотите сделать с этим человеком? И услышал в ответ: "Распни его!" Пилат не собирался сдаваться так быстро, и спросил: "Какое же зло сделал он?" Но к тому времени толпа была слишком разогрета, чтобы мыслить рационально, и просто снова проревела: "Распни его!"
И Пилат помиловал разбойника, а Иисуса отдал на распятие. Далее ему предстояло пройти через унижение. Издеваясь, воины одели на Иисуса багряницу – красный плащ, напоминающий мантию правителя, и самодельную "корону" - терновый венец. "Радуйся, Царь Иудейский!" - кричали они ему. "И били Его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его", - рассказывает евангелист Марк.
Это место называлось Голгофой, то есть "лобным местом". Там и распяли Иисуса, а рядом с ним – двух разбойников. "В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: "Боже мой! Боже мой! для чего ты меня оставил?" И спустя несколько минут, "возгласив громко, испустил дух".
В тот же момент "завеса в храме разодралась надвое", и тогда в толпе появились первые признаки прозрения: "Истинно человек сей был сын Божий", - сказал сотник.
Вечером Иосиф Аримафейский пришел к Пилату просить тело Иисуса, и тот согласился. Получив тело, Иосиф обвил его специальной погребальной тканью – плащаницей – и поместил его в новый склеп, привалив вход огромным камнем.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
Последняя неделя перед Пасхой – неделя самого строгого поста, а Страстная пятница – самый постный день этой недели. Церковь призывает верующих полностью воздержаться от принятия пищи до церковного обряда выноса плащаницы. Дальше до конца дня разрешается только хлеб и вода.
Запрещено заниматься домашней работой, в том числе уборкой, стиркой, готовкой, работами на огороде.
Запрещены алкоголь и секс.
Шумные застолья исключены. Если на Страстную пятницу выпал день рождения или другой семейный праздник, празднование лучше перенести на другой день.
Что нужно делать в Страстную пятницу
В Страстную пятницу верующим рекомендуется побывать в храме на богослужении – на дневной службе совершается вынос плащаницы, на вечерней – обряд "погребения" и крестный ход.
Посвятить время молитве и размышлениям над событиями этого дня, описанными в Евангелиях.
Читайте также: Страстная неделя: главные традиции и запреты
Приметы на Страстную пятницу
Считается, что в Страстную пятницу не следует прикасаться к острым и режущим предметам. Рекомендуется ничего не резать, в том числе хлеб – его можно только разламывать.
Не рекомендуется также втыкать в землю металлические предметы – например, лопаты, грабли, вилы и прочее.
Также принято считать, что в этот день не следует делать стрижку, покраску волос и другие косметические процедуры.
Говорят, человек, который веселится в Страстную пятницу, будет плакать весь год.
Несмотря на церковный запрет заниматься домашними делами, в народе существовало поверье: хлеб, испеченный в Страстную пятницу, становится оберегом от болезней – он может исцелять, а также защищать корабль от кораблекрушений, а дом – от пожаров.
Свеча, которая использовалась во время службы в Страстную пятницу, также считается оберегом, очищающим жизненное пространство, а также приносящим в дом удачу, счастье и достаток.
Если в Страстную пятницу посеять петрушку, она даст двойной урожай.
Если в этот день освятить кольца в церкви, они будут защищать от болезней.
Если в Страстную пятницу отлучить ребенка от груди, это обеспечит малышу здоровье и счастье.
Если в ночь на Страстную пятницу небо чистое и звездное, это предвещает хороший урожай пшеницы.
6 апреля христиане восточного обряда вспоминают Великую, или Страстную пятницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Мы расскажем об истории этого самого скорбного дня для верующих, а также пояснит, что можно и что нельзя делать в этот день.
История
Страстная пятница связана с евангельским рассказом об обсуждении Иисуса Христа, его распятии, смерти и погребении.
На следующий день после Великого четверга, после Тайной вечери, молитвы в Гефсиманском саду и предательства Иуды, "немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату", - повествует евангелист Марк.
По обычаям того времени накануне иудейской Пасхи отпускали одного из осужденных на смерть. В тот день к смерти был приговорен Иисус и "некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство".
Пилат спросил у толпы: "Хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?" - именно такое прозвище получил Иисус. "Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву", и толпа потребовала оставить жизнь разбойнику.
Затем Пилат задал еще один вопрос: что вы хотите сделать с этим человеком? И услышал в ответ: "Распни его!" Пилат не собирался сдаваться так быстро, и спросил: "Какое же зло сделал он?" Но к тому времени толпа была слишком разогрета, чтобы мыслить рационально, и просто снова проревела: "Распни его!"
И Пилат помиловал разбойника, а Иисуса отдал на распятие. Далее ему предстояло пройти через унижение. Издеваясь, воины одели на Иисуса багряницу – красный плащ, напоминающий мантию правителя, и самодельную "корону" - терновый венец. "Радуйся, Царь Иудейский!" - кричали они ему. "И били Его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его", - рассказывает евангелист Марк.
Это место называлось Голгофой, то есть "лобным местом". Там и распяли Иисуса, а рядом с ним – двух разбойников. "В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: "Боже мой! Боже мой! для чего ты меня оставил?" И спустя несколько минут, "возгласив громко, испустил дух".
В тот же момент "завеса в храме разодралась надвое", и тогда в толпе появились первые признаки прозрения: "Истинно человек сей был сын Божий", - сказал сотник.
Вечером Иосиф Аримафейский пришел к Пилату просить тело Иисуса, и тот согласился. Получив тело, Иосиф обвил его специальной погребальной тканью – плащаницей – и поместил его в новый склеп, привалив вход огромным камнем.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
Последняя неделя перед Пасхой – неделя самого строгого поста, а Страстная пятница – самый постный день этой недели. Церковь призывает верующих полностью воздержаться от принятия пищи до церковного обряда выноса плащаницы. Дальше до конца дня разрешается только хлеб и вода.
Запрещено заниматься домашней работой, в том числе уборкой, стиркой, готовкой, работами на огороде.
Запрещены алкоголь и секс.
Шумные застолья исключены. Если на Страстную пятницу выпал день рождения или другой семейный праздник, празднование лучше перенести на другой день.
Что нужно делать в Страстную пятницу
В Страстную пятницу верующим рекомендуется побывать в храме на богослужении – на дневной службе совершается вынос плащаницы, на вечерней – обряд "погребения" и крестный ход.
Посвятить время молитве и размышлениям над событиями этого дня, описанными в Евангелиях.
Читайте также: Страстная неделя: главные традиции и запреты
Приметы на Страстную пятницу
Считается, что в Страстную пятницу не следует прикасаться к острым и режущим предметам. Рекомендуется ничего не резать, в том числе хлеб – его можно только разламывать.
Не рекомендуется также втыкать в землю металлические предметы – например, лопаты, грабли, вилы и прочее.
Также принято считать, что в этот день не следует делать стрижку, покраску волос и другие косметические процедуры.
Говорят, человек, который веселится в Страстную пятницу, будет плакать весь год.
Несмотря на церковный запрет заниматься домашними делами, в народе существовало поверье: хлеб, испеченный в Страстную пятницу, становится оберегом от болезней – он может исцелять, а также защищать корабль от кораблекрушений, а дом – от пожаров.
Свеча, которая использовалась во время службы в Страстную пятницу, также считается оберегом, очищающим жизненное пространство, а также приносящим в дом удачу, счастье и достаток.
Если в Страстную пятницу посеять петрушку, она даст двойной урожай.
Если в этот день освятить кольца в церкви, они будут защищать от болезней.
Если в Страстную пятницу отлучить ребенка от груди, это обеспечит малышу здоровье и счастье.
Если в ночь на Страстную пятницу небо чистое и звездное, это предвещает хороший урожай пшеницы.
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