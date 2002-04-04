Страстная пятница: главные запреты

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В этот день нельзя физически трудиться и заниматься никакими хозяйственными делами, нельзя шить, вязать и резать.

Категорически нельзя заниматься делами по дому и не рекомендуется работать. 18 апреля Страстная пятница – самый скорбный день года. В этот день по преданию был распят Иисус Христос. Именно поэтому он считается скорбным, точнее страстным, когда пятница перед Пасхой получила свое название от выражения Страсти Христовы. И вести