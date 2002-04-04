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Раздел: Общество  
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В Печерском районе Киева пройдет благотворительный обед для малоимущих

В Печерском районе Киева пройдет благотворительный обед для малоимущихОбед состоится завтра.

С 6 апреля, малообеспеченые жители Печерского района смогут получить бесплатное питание, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии..

В ежедневный рацион малообеспеченных граждан будут входить разнообразные салаты, первые блюда, основные блюда с мясом и рыбой, напитки, хлебобулочные изделия и др.

Отмечается, что питание будет предоставлятся следующим категориям:

Гражданам, которые находятся в сложной жизненной ситуации в связи с безработицей (если они зарегистрированы в службе занятости как ищущие работу), стихийным бедствием, катастрофой (и имеют на иждивении детей, пожилых людей, людей с инвалидностью) , если среднемесячный совокупный доход их семей ниже прожиточного минимума для семьи;
Другим гражданам пожилого возраста, людям с инвалидностью, больным (на период до установления им группы инвалидности), имеющим на своем иждивении детей, пожилых людей, людей с инвалидностью, при условии, что среднемесячный совокупный доход их семей ниже 1,5 прожиточного минимума для семьи;
Внутренне перемещенным лицам.

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Бесплатное питание можно получить в территориальном центре социального обслуживания, который находится на ул. Рогниденська, 4б.
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 Теги: Киев, благотворительность

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Сегодня, 14:15 » Автор: Анна Мартынова
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