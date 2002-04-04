Раздел: Общество
В Киеве автохам припарковался на остановке транспорта
Поведение автохама вызвало недовольство людей.
В Киеве на остановке маршрутки №411 возле станции метро "Дворец спорта" оставил электромобиль Nissan Leaf очередной "герой парковки", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Читайте также: В Киеве автохам припарковался прямо возле общественной остановки
Киевляне сообщают, что это не первый случай, когда на этой остановке паркуют автомобили. Как отметили очевидцы, люди в очереди на маршрутку шумно возмущались такому соседству, но не стали портить или царапать машину.
В Киеве на остановке маршрутки №411 возле станции метро "Дворец спорта" оставил электромобиль Nissan Leaf очередной "герой парковки", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Читайте также: В Киеве автохам припарковался прямо возле общественной остановки
Киевляне сообщают, что это не первый случай, когда на этой остановке паркуют автомобили. Как отметили очевидцы, люди в очереди на маршрутку шумно возмущались такому соседству, но не стали портить или царапать машину.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
783
0
Оставьте свой комментарий