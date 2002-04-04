» » В Киеве автохам припарковался на остановке транспорта
Раздел: Общество  
0

В Киеве автохам припарковался на остановке транспорта

В Киеве автохам припарковался на остановке транспортаПоведение автохама вызвало недовольство людей.

В Киеве на остановке маршрутки №411 возле станции метро "Дворец спорта" оставил электромобиль Nissan Leaf очередной "герой парковки", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Читайте также: В Киеве автохам припарковался прямо возле общественной остановки

Киевляне сообщают, что это не первый случай, когда на этой остановке паркуют автомобили. Как отметили очевидцы, люди в очереди на маршрутку шумно возмущались такому соседству, но не стали портить или царапать машину.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, автохам

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:29 » Автор: Анна Мартынова
     783
     0

Похожие новости по теме

В Киеве «герой парковки» заблокировал автомобилем остановку В Киеве «герой парковки» заблокировал автомобилем остановку

Автохам разозлил киевлян.

В Киеве автохам припарковался прямо возле общественной остановки В Киеве автохам припарковался прямо возле общественной остановки

Киевлян возмутило поведение автохама.

В Киеве автохам припарковался прямо на клумбе В Киеве автохам припарковался прямо на клумбе

Наглости нет предела.

В Киеве автохам припарковался прямо на «зебре» В Киеве автохам припарковался прямо на «зебре»

Автомобиль заблокировал пешеходный переход.

"Герой парковки": киевлян возмутил очередной автохам

Водитель припарковался на автобусной остановке.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх