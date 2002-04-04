Раздел: Общество
В Киеве открылся новый ТРЦ
Торговые точки начнут работать в течение недели.
В Киеве рядом со станцией метро «Политехнический институт» открылся новый торговый центр Smart Plaza Polytech, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Наш ТРЦ – компактный и емкий по набору арендаторов. Он максимум на час-полтора пребывания. Люди без труда найдут то, что хотели и не устанут от шопинга», - рассказала коммерческий директор A Development Дарья Кухаренко.
Отмечается, что общая площадь нового торгового центра составила 25 тыс. кв. м, арендная - 15 тыс. кв. м.
В Smart Plaza Polytech разместились кинотеатр "Оскар" площадью 3,4 тыс. кв. м, супермаркет "Сильпо" на 2,8 тыс. кв. м и фитнес-центр Sport Life с бассейном, занимающий 2,5 тыс. кв.
Кроме того, здесь работает двухуровневневый KFC с отдельным входом с фасада.
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Среди арендаторов также числяться: Bershka, Pull and Bear, Intimissimі, Calzedonia, Anabel Arto, Столичная Ювелирная Фабрика, Samsung, Aurum, Triumph и др.
В Киеве рядом со станцией метро «Политехнический институт» открылся новый торговый центр Smart Plaza Polytech, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Наш ТРЦ – компактный и емкий по набору арендаторов. Он максимум на час-полтора пребывания. Люди без труда найдут то, что хотели и не устанут от шопинга», - рассказала коммерческий директор A Development Дарья Кухаренко.
Отмечается, что общая площадь нового торгового центра составила 25 тыс. кв. м, арендная - 15 тыс. кв. м.
В Smart Plaza Polytech разместились кинотеатр "Оскар" площадью 3,4 тыс. кв. м, супермаркет "Сильпо" на 2,8 тыс. кв. м и фитнес-центр Sport Life с бассейном, занимающий 2,5 тыс. кв.
Кроме того, здесь работает двухуровневневый KFC с отдельным входом с фасада.
Читайте также: В Киеве открылся фестиваль иллюминаций
Среди арендаторов также числяться: Bershka, Pull and Bear, Intimissimі, Calzedonia, Anabel Arto, Столичная Ювелирная Фабрика, Samsung, Aurum, Triumph и др.
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