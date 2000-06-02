Раздел: Общество
В Киеве объявлено штормовое предупреждение
Ожидается сильный ветер.
К Киеву приближается грозовой фронт и штормовой ветер с порывами 15-18 м/с, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"В ближайшие два часа с сохранением до конца суток вторника, 5 июня, в столице ожидается гроза, порывы ветра достигнут 15-18 м/с", - говорится в сообщении.
Отметим, что по международной 12-балльной шкале Бофорта скорость ветра в 17,2-20,7 м/с - оценивается в 8 баллов (очень сильный ветер, ломаются ветви деревьев, наличествуют легкие повреждения малых архитектурных форм).
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Метеорологи прогнозируют в ближайшие сутки постепенное снижение температуры до 8-13 градусов ночью. Днем похолодает до +17...+22, лишь в южной части ночью будет +14...+19, а днем +24...+29. В четверг, 7 июня, температура ночью снизится до +6...+11, на юге и Закарпатье - до +15, днем температура почти не изменится +18...+23.
К Киеву приближается грозовой фронт и штормовой ветер с порывами 15-18 м/с, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"В ближайшие два часа с сохранением до конца суток вторника, 5 июня, в столице ожидается гроза, порывы ветра достигнут 15-18 м/с", - говорится в сообщении.
Отметим, что по международной 12-балльной шкале Бофорта скорость ветра в 17,2-20,7 м/с - оценивается в 8 баллов (очень сильный ветер, ломаются ветви деревьев, наличествуют легкие повреждения малых архитектурных форм).
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Метеорологи прогнозируют в ближайшие сутки постепенное снижение температуры до 8-13 градусов ночью. Днем похолодает до +17...+22, лишь в южной части ночью будет +14...+19, а днем +24...+29. В четверг, 7 июня, температура ночью снизится до +6...+11, на юге и Закарпатье - до +15, днем температура почти не изменится +18...+23.
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