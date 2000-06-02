Раздел: Общество
На одном из киевских проспектов ограничат движение
Ограничение будет действовать три дня.
6, 7 и 8 июня на просп. Василия Порика на участке от дома № 7 до просп. Правды будет частично ограничено движение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Движение транспорта будет ограничено с 8:00 до 18:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
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Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
6, 7 и 8 июня на просп. Василия Порика на участке от дома № 7 до просп. Правды будет частично ограничено движение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Движение транспорта будет ограничено с 8:00 до 18:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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