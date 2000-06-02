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Раздел: Общество  
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В Сети показали старейший мост Киева

В Сети показали старейший мост КиеваЕго построили в позапрошлом веке.

Самый старый из сохранившихся до нашего времени мостов в Киеве является частью Кудрявской улицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Он находится в месте ее пересечения с дорогой, бывшей некогда конечной частью Петровской улицы.

История создания моста начинается в 1896 году, когда на Подвальном переулке был построен спиртовый завод, к складам которого нужен был удобный проезд со стороны Львовской площади.

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Сейчас мост пешеходный. Он перекрыт для въезда автомобилей, а на столбе висит табличка с сообщением об аварийности, датируемая 2001 годом.

В Сети показали старейший мост Киева
В Сети показали старейший мост Киева
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 Теги: Киев, мост

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Сегодня, 09:58 » Автор: Анна Мартынова
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