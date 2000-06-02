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Раздел: Общество  
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Ромы обустроили лагерь в одном из киевских парков

Ромы обустроили лагерь в одном из киевских парков Цыган в парке становится все больше.

Представители ромской национальности обосновались в НПП "Голосеевский", передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По его словам, ромы стоят табором в 122-м квартале лесничества. Цыгане разбили палатки, установили печи и вырыли землянки. При этом цыгане рубят деревья, используя их в качестве дров для костров. Вся территория вокруг лагеря завалена мусором.

На самовольно захваченную территорию цыгане не пускают никого - ни сотрудников парка, ни правоохранителей, ни активистов. А при попытках пройти на территорию ромы бросают в посетителей кирпичи, камни и все, что попадает под руку.

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При этом цыган в парке становится все больше: рядом с существующим табором появилось еще два.

Отмечается, что полиция не реагирует на сообщения сотрудников парка о захвате ромами территории.
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 Теги: ромы, Киев

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Сегодня, 13:41 » Автор: Анна Мартынова
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