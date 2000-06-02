Раздел: Общество
Ромы обустроили лагерь в одном из киевских парков
Цыган в парке становится все больше.
Представители ромской национальности обосновались в НПП "Голосеевский", передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По его словам, ромы стоят табором в 122-м квартале лесничества. Цыгане разбили палатки, установили печи и вырыли землянки. При этом цыгане рубят деревья, используя их в качестве дров для костров. Вся территория вокруг лагеря завалена мусором.
На самовольно захваченную территорию цыгане не пускают никого - ни сотрудников парка, ни правоохранителей, ни активистов. А при попытках пройти на территорию ромы бросают в посетителей кирпичи, камни и все, что попадает под руку.
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При этом цыган в парке становится все больше: рядом с существующим табором появилось еще два.
Отмечается, что полиция не реагирует на сообщения сотрудников парка о захвате ромами территории.
Представители ромской национальности обосновались в НПП "Голосеевский", передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По его словам, ромы стоят табором в 122-м квартале лесничества. Цыгане разбили палатки, установили печи и вырыли землянки. При этом цыгане рубят деревья, используя их в качестве дров для костров. Вся территория вокруг лагеря завалена мусором.
На самовольно захваченную территорию цыгане не пускают никого - ни сотрудников парка, ни правоохранителей, ни активистов. А при попытках пройти на территорию ромы бросают в посетителей кирпичи, камни и все, что попадает под руку.
Читайте также: В одном из киевских парков нашли труп мужчины
При этом цыган в парке становится все больше: рядом с существующим табором появилось еще два.
Отмечается, что полиция не реагирует на сообщения сотрудников парка о захвате ромами территории.
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