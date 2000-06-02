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Синоптики рассказали, где пройдут дожди с грозами
Жителям западных областей стоит позаботиться о зонтиках
Синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу, 8 июня. Об этом передает Укргидрометцентр. В гидрометцентре предупреждают, что на западе страны пройдут дожди с грозами, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
По прогнозам синоптиков, на Буковине, Закарпатье, в Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях пройдут дожди, местами ливни и грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ужгород – +24...+26; Львов – +23...+25; Ивано-Франковск – +23...+25; Тернополь – +24...+26; Черновцы – +24...+26.
В северо-западных областях осадки не ожидаются. Луцк – +24...+26; Ровно – +24...+26. Так, в северных областях температура воздуха будет колебаться в пределах +22+26. Ветер северо-западный, 8-10 м/с. Чернигов – +23...+25; Сумы – +22...+24; Житомир +24...+26.
В центральных регионах нашей страны – преимущественно без осадков, +23+26. Хмельницкий – +23...+25; Винница – +24...+26; Кропивницкий – +24...+26; Черкассы – +23...+25; Полтава – +22...+24; Днепр – +23...+25. На юге – солнечно, без осадков. Одесса – +23...+25; Николаев +24...+26; Херсон – +24...+26; Симферополь – +23...+25; Запорожье +22...+24. На востоке – тоже солнечно и без осадков. Донецк – +22...+24; Луганск – +22...+24; Харьков – +22...+24.
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В Киеве температура ночью около 10°, днем 23-25°, ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу, 8 июня. Об этом передает Укргидрометцентр. В гидрометцентре предупреждают, что на западе страны пройдут дожди с грозами, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
По прогнозам синоптиков, на Буковине, Закарпатье, в Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях пройдут дожди, местами ливни и грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ужгород – +24...+26; Львов – +23...+25; Ивано-Франковск – +23...+25; Тернополь – +24...+26; Черновцы – +24...+26.
В северо-западных областях осадки не ожидаются. Луцк – +24...+26; Ровно – +24...+26. Так, в северных областях температура воздуха будет колебаться в пределах +22+26. Ветер северо-западный, 8-10 м/с. Чернигов – +23...+25; Сумы – +22...+24; Житомир +24...+26.
В центральных регионах нашей страны – преимущественно без осадков, +23+26. Хмельницкий – +23...+25; Винница – +24...+26; Кропивницкий – +24...+26; Черкассы – +23...+25; Полтава – +22...+24; Днепр – +23...+25. На юге – солнечно, без осадков. Одесса – +23...+25; Николаев +24...+26; Херсон – +24...+26; Симферополь – +23...+25; Запорожье +22...+24. На востоке – тоже солнечно и без осадков. Донецк – +22...+24; Луганск – +22...+24; Харьков – +22...+24.
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В Киеве температура ночью около 10°, днем 23-25°, ветер северо-западный, 3-8 м/с.
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