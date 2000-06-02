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Ушел из жизни создатель самолетов "Руслан" и "Мрия"
Легендарный украинский авиаконструктор ушел из жизни на 83 году жизни
Умер авиаконструктор, разработчик самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" Виктор Толмачев. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина Алексей Рогозин, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Сегодня после тяжелой болезни скончался один из создателей Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" главный конструктор Виктор Ильич Толмачев", - написал Рогозин.
Отметим, что авиаконструктор работал в КБ "Антонов" с 1964 года, участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии "Ан" и их модификаций.
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С 1991 года Толмачев работал техническим директором авиакомпании "Волга-Днепр".
Умер авиаконструктор, разработчик самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" Виктор Толмачев. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина Алексей Рогозин, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Сегодня после тяжелой болезни скончался один из создателей Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" главный конструктор Виктор Ильич Толмачев", - написал Рогозин.
Отметим, что авиаконструктор работал в КБ "Антонов" с 1964 года, участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии "Ан" и их модификаций.
Читайте также: В США ушел из жизни создатель электронной почты
С 1991 года Толмачев работал техническим директором авиакомпании "Волга-Днепр".
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