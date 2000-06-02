» » Ушел из жизни создатель самолетов "Руслан" и "Мрия"
Раздел: Общество  
0

Ушел из жизни создатель самолетов "Руслан" и "Мрия"

Ушел из жизни создатель самолетов "Руслан" и "Мрия"Легендарный украинский авиаконструктор ушел из жизни на 83 году жизни

Умер авиаконструктор, разработчик самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" Виктор Толмачев. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина Алексей Рогозин, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Сегодня после тяжелой болезни скончался один из создателей Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" главный конструктор Виктор Ильич Толмачев", - написал Рогозин.

Отметим, что авиаконструктор работал в КБ "Антонов" с 1964 года, участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии "Ан" и их модификаций.

Читайте также: В США ушел из жизни создатель электронной почты

С 1991 года Толмачев работал техническим директором авиакомпании "Волга-Днепр".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Татьяна Ларина
     158
     0

Похожие новости по теме

Ушел из жизни известный советский космонавт Ушел из жизни известный советский космонавт

Первый полет в космос он осуществил в 1979 году

Умер знаменитый украинский медик Умер знаменитый украинский медик

Медик ушел из жизни в родном городе

Ушел из жизни знаменитый украинский актер Ушел из жизни знаменитый украинский актер

Актер скончался на 53 году жизни.

Ушел из жизни знаменитый спортсмен Ушел из жизни знаменитый спортсмен

Причиной смерти Эда Уитлока стал рак предстательной железы

Игорь Толмачев награжден орденом «За мужество» посмертно Игорь Толмачев награжден орденом «За мужество» посмертно

Гибель таких людей, как Игорь Толмачев, - невосполнимая потеря для всей Украины.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх