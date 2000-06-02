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Раздел: Общество  
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В Сети показали, как выглядел киевский вокзал в позапрошлом веке

В Сети показали, как выглядел киевский вокзал в позапрошлом веке Редкое историческое фото.

В сети показали, как выглядел вокзала Киева в конце ХIХ – нач. ХХ века, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

"Фото 1900-х годов. Старый, уютный вокзал 1868 года в стиле неоготика, пара экипажей, брусчатка, деревянный забор, дама с зонтом, бабушка и девочка в чепчиках. Очень "киевская" фотография, точно передает суть дореволюционного Киева", – подписан снимок в паблике "Клуб коренного киевлянина".

В Сети показали, как выглядел киевский вокзал в позапрошлом веке


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В комментариях под постом пользователи соцсетей сразу отметили, что старый вокзал выглядит совсем другим без McDonald's и других заведений.

В Сети показали, как выглядел киевский вокзал в позапрошлом веке
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 Теги: Киев, вокзал

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Сегодня, 09:14 » Автор: Анна Мартынова
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