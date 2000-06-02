В Сети показали, как выглядел киевский вокзал в позапрошлом веке

Редкое историческое фото.



В сети показали, как выглядел вокзала Киева в конце ХIХ – нач. ХХ века, передает



"Фото 1900-х годов. Старый, уютный вокзал 1868 года в стиле неоготика, пара экипажей, брусчатка, деревянный забор, дама с зонтом, бабушка и девочка в чепчиках. Очень "киевская" фотография, точно передает суть дореволюционного Киева", – подписан снимок в







Читайте также: Меннониты – люди, застрявшие в позапрошлом веке. Фото



В комментариях под постом пользователи соцсетей сразу отметили, что старый вокзал выглядит совсем другим без McDonald's и других заведений.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети показали, как выглядел вокзала Киева в конце ХIХ – нач. ХХ века, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com "Фото 1900-х годов. Старый, уютный вокзал 1868 года в стиле неоготика, пара экипажей, брусчатка, деревянный забор, дама с зонтом, бабушка и девочка в чепчиках. Очень "киевская" фотография, точно передает суть дореволюционного Киева", – подписан снимок в паблике "Клуб коренного киевлянина".В комментариях под постом пользователи соцсетей сразу отметили, что старый вокзал выглядит совсем другим без McDonald's и других заведений.



