Раздел: Общество
В Сети современную Ялту сравнили с немецким концлагерем
Фотографии фактически идентичны.
В сети сравнили фото с набережной Ялты из оккупированного Крыма и снимок, сделанный в нацистском концлагере Бухенвальд, и увидели много общего, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Между тем, в комментариях пользователи с юмором отметили, что строители Бухенвальда были более добросовестными, чем оккупанты.
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В сети сравнили фото с набережной Ялты из оккупированного Крыма и снимок, сделанный в нацистском концлагере Бухенвальд, и увидели много общего, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Между тем, в комментариях пользователи с юмором отметили, что строители Бухенвальда были более добросовестными, чем оккупанты.
Читайте также: В Сети сравнили количество туристов на пляжах Одессы и Крыма
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