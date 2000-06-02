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Раздел: Общество  
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В Сети современную Ялту сравнили с немецким концлагерем

В Сети современную Ялту сравнили с немецким концлагеремФотографии фактически идентичны.

В сети сравнили фото с набережной Ялты из оккупированного Крыма и снимок, сделанный в нацистском концлагере Бухенвальд, и увидели много общего, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В Сети современную Ялту сравнили с немецким концлагерем


Между тем, в комментариях пользователи с юмором отметили, что строители Бухенвальда были более добросовестными, чем оккупанты.

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В Сети современную Ялту сравнили с немецким концлагерем
В Сети современную Ялту сравнили с немецким концлагерем
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 Теги: Ялта, фото

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Сегодня, 10:55 » Автор: Анна Мартынова
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