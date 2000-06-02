В Киеве видели неадекватную женщину с младенцем на руках

Женщина была в состоянии наркотического опьянения.



Неравнодушные граждане сообщили на линию 102, что возле супермаркета неадекватная женщина небрежно обращается с маленьким ребенком. Патрульные Киева позаботились о младенце, мать которого, вероятно, находилась под действием наркотиков, передает



Женщину в неадекватном состоянии с младенцем на руках обнаружили около одного из супермаркетов на улице Васильковской.



Экипаж патрульных прибыл по указанному адресу и обнаружил там гражданку с явными признаками наркотического опьянения. У нее были суженные зрачки, замедленная подвижность, несвязная речь, отсутствовала реакция на свет. Женщина небрежно держала ребенка и не реагировала ни на какие замечания патрульных.



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Правоохранители забрали у женщины ребенка и вызвали скорую помощь. Младенца госпитализировали в детскую больницу для полного обследования. Также на место инспекторы вызвали сотрудников отдела ювенальной превенции, которые будут выяснять все обстоятельства ненадлежащего ухода за ребенком. Мать младенца, в свою очередь, доставили в Голосеевское управление полиции для составления соответствующих админматериалов.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Неравнодушные граждане сообщили на линию 102, что возле супермаркета неадекватная женщина небрежно обращается с маленьким ребенком. Патрульные Киева позаботились о младенце, мать которого, вероятно, находилась под действием наркотиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com Женщину в неадекватном состоянии с младенцем на руках обнаружили около одного из супермаркетов на улице Васильковской.Экипаж патрульных прибыл по указанному адресу и обнаружил там гражданку с явными признаками наркотического опьянения. У нее были суженные зрачки, замедленная подвижность, несвязная речь, отсутствовала реакция на свет. Женщина небрежно держала ребенка и не реагировала ни на какие замечания патрульных.Правоохранители забрали у женщины ребенка и вызвали скорую помощь. Младенца госпитализировали в детскую больницу для полного обследования. Также на место инспекторы вызвали сотрудников отдела ювенальной превенции, которые будут выяснять все обстоятельства ненадлежащего ухода за ребенком. Мать младенца, в свою очередь, доставили в Голосеевское управление полиции для составления соответствующих админматериалов.



