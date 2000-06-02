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Раздел: Общество  
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В Киеве видели неадекватную женщину с младенцем на руках

В Киеве видели неадекватную женщину с младенцем на руках Женщина была в состоянии наркотического опьянения.

Неравнодушные граждане сообщили на линию 102, что возле супермаркета неадекватная женщина небрежно обращается с маленьким ребенком. Патрульные Киева позаботились о младенце, мать которого, вероятно, находилась под действием наркотиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Женщину в неадекватном состоянии с младенцем на руках обнаружили около одного из супермаркетов на улице Васильковской.

Экипаж патрульных прибыл по указанному адресу и обнаружил там гражданку с явными признаками наркотического опьянения. У нее были суженные зрачки, замедленная подвижность, несвязная речь, отсутствовала реакция на свет. Женщина небрежно держала ребенка и не реагировала ни на какие замечания патрульных.

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Правоохранители забрали у женщины ребенка и вызвали скорую помощь. Младенца госпитализировали в детскую больницу для полного обследования. Также на место инспекторы вызвали сотрудников отдела ювенальной превенции, которые будут выяснять все обстоятельства ненадлежащего ухода за ребенком. Мать младенца, в свою очередь, доставили в Голосеевское управление полиции для составления соответствующих админматериалов.

В Киеве видели неадекватную женщину с младенцем на руках
В Киеве видели неадекватную женщину с младенцем на руках
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 Теги: Киев, младенец

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Сегодня, 12:32 » Автор: Анна Мартынова
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