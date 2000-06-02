Раздел: Общество
В Киеве из-за забега перекроют центр города
Водителей просят учитывать ситуацию на дорогах.
В воскресенье, 10 июня, в центре Киева с 08:00 до 13:00 будет запрещено движение транспорта из-за проведения Цветного пробега (Color Run), передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Уточняется, что забег пройдет по маршруту Троицкая площадь - улица Большая Васильковская (в направлении станции метро Дворец Украина) - разворот на улице Большой Васильковской (у дома №102 в районе костела).
Забег будет состоять из четырех кругов.
Дистанция на 3 и 6 км рассчитана для людей от 18 лет.
Детский забег состоится на трех дистанциях:
бег на 800 м - для участников в возрасте 8-12 лет;
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бег на 400 м - для участников в возрасте 7-12 лет;
бег на 200 м - для участников в возрасте 1-6 лет.
В воскресенье, 10 июня, в центре Киева с 08:00 до 13:00 будет запрещено движение транспорта из-за проведения Цветного пробега (Color Run), передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Уточняется, что забег пройдет по маршруту Троицкая площадь - улица Большая Васильковская (в направлении станции метро Дворец Украина) - разворот на улице Большой Васильковской (у дома №102 в районе костела).
Забег будет состоять из четырех кругов.
Дистанция на 3 и 6 км рассчитана для людей от 18 лет.
Детский забег состоится на трех дистанциях:
бег на 800 м - для участников в возрасте 8-12 лет;
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
бег на 400 м - для участников в возрасте 7-12 лет;
бег на 200 м - для участников в возрасте 1-6 лет.
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