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Раздел: Общество  
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Соцсети бурно обсуждают разгром лагеря ромов в Киеве

Соцсети бурно обсуждают разгром лагеря ромов в КиевеНе все поддержали действия "Нацдружины".

Очередной разгром ромского поселения в Киеве вызвал резонанс в соцсетях: жители города сетуют на полицию и высказываются о радикальных действиях общественной организации "Нацдружины", передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

В частности, дискуссия разгорелась под постом в группе "Киев Оперативный" в Facebook, где опубликовали обещание полиции Киева привлечь к ответственности всех участников инцидента.

Напомним, что правоохранители заявили, что будут жестко реагировать на нарушения по отношению к представителям этнических меньшинств. Действия членов "Национальных дружин" в полиции назвали псевдоультиматумами ради пиара и показательными погромами.

Некоторые пользователи соцсети резко отреагировали на такое заявление: мол, с незаконным поселением полиция справиться не может, а вот "дружинников" привлекать к ответственности будет.

"То есть сами убрать ромов из общественного национального парка полиция не в состоянии (они туда вызывалась неоднократно), а как бумажки писать и дела заводить ― так тут хлебом не корми", ― прокомментировала Елена Барсук.

"В любой парковой зоне теперь ЖК "Айнене": доступное жилье для молодых семей", ― написал Александр Крипкий.

Соцсети бурно обсуждают разгром лагеря ромов в Киеве
Соцсети бурно обсуждают разгром лагеря ромов в Киеве
Соцсети бурно обсуждают разгром лагеря ромов в Киеве


Были также и те, кто осудил действия "Нацдружинников".

"Устраивать погромы ― это варварство столетней давности и позор на годы вперед", ― написал Максим Рудый.

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"Группа людей с топорами (представители "Национальных дружин", ― Ред.) ― это перебор, но общественные места и Киев не для кочевых племен, отведите им за городом отдельный участок и охраняйте", ― высказался Сергей Кириленко.

Соцсети бурно обсуждают разгром лагеря ромов в Киеве
Соцсети бурно обсуждают разгром лагеря ромов в Киеве
Соцсети бурно обсуждают разгром лагеря ромов в Киеве
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 Теги: ромы, Киев

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Сегодня, 15:56 » Автор: Анна Мартынова
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