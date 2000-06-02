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Раздел: Общество  
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В Киеве шесть троллейбусов изменят маршрут движения

В Киеве шесть троллейбусов изменят маршрут движения Будут проводить ремонтные работы.

В столице, 9 июня вносятся изменения в движение троллейбусных маршрутов № 5, 7, 26, 41, 92н, 93н, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«С 23:00 9 июня до 6:00 10 июня вносятся изменения в движение троллейбусных маршрутов №№ 5, 7, 26, 41, 92н, 93н в связи с реконструкцией транспортного узла на пересечении просп. Победы и улицы Даниила Щербаковского», - говорится в сообщении.

В маршруты будут внесены следующие изменения:

- маршрут № 26: ул. Свободы - Интернациональная площадь - ст. м. «Дорогожичи»;

- маршрут №92Н: железн. вокзал «Южный» - ул. Победы - ул. Довженко - ул. Телиги - ул. Мельникова - ул. Оранжерейная - ул. Дорогожицкая - ул. Вавиловых - ул. Щусева - ул. Стеценко - Интер. пл. - ул. Гречка - просп. Правды - ул. Порика - проспект Свободы; С проспекта Свободы: ул. В. Порика просп. Правды - ул. Гречка - Интернациональная пл. - ул. Стеценко - ул. Щусева - ул. Мельникова - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Черновола - Воздухофлотский путепровод - железнодорожный вокзал Южный»;

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- маршруты № 5, 7, 41, 93Н закрываются.
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 Теги: Киев, троллейбус

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Сегодня, 17:40 » Автор: Анна Мартынова
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